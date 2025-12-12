精技鑄夢、榮耀工科 新化高工勇奪全國工科技藝競賽多項大獎

新化高工師生團隊勇奪全國工科技藝競賽多項大獎。（校方提供）

記者黃文記／新化報導

在剛落幕的一一四年全國高中職工業類學生技藝競賽中，新化高工校師生團隊憑藉精湛技術與堅毅精神，過關斬將，於眾多強勁對手中脫穎而出，共斬獲二座金手獎及三項優勝的佳績，再次於全國技藝競技舞台上閃耀光芒。

全國工科技藝競賽素來被譽為高中職工業類科學生的年度最高技藝殿堂，競爭激烈。新化高工選手在培訓師長悉心指導及自身刻苦訓練下，沉著應戰，最終贏得評審高度肯定。其中，林俞諴勇奪車床職種「金手獎第三名」之殊榮，指導老師為施孟聰老師；穆宸彥榮獲工業配線職種「金手獎第七名」，指導老師為吳俊成老師。

另外，高瑋彬及王宥筑獲得機電整合職種 「優勝第十名」，由陳科州老師與吳俊成老師共同指導；侯宇俊獲得工業電子職種 「優勝第十二名」，指導老師為鄭正義老師。

校長陳志清表示，亮眼的成績背後是選手們無數日夜在實習工場反覆練習的汗水，更是指導老師們傾囊相授、無私奉獻的心血結晶。此外，這次選手培訓過程更獲得產業界的寶貴支持，包括大亞電線電纜公司與巨匠隆公司在訓練材料與經費上的鼎力協助，提供最貼近業界實務的資源，讓師生無後顧之憂，全力備戰；學校家長會與校友會長期以來的支持，更是選手能創造佳績的最佳後盾。