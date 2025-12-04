「精機廠舊址」成台中Costco新據點？盧秀燕曝：地主已送件 好市多官方也回應了

台中第3家好市多進度加速，精機廠舊址都市計畫變更案通過市都委會審查，成為最熱門的新據點人選。（示意圖，本刊資料照）

地點有譜了？台中第3家好市多（Costco）傳聞多年，如今終於出現具體動作！台中市長盧秀燕今（4日）證實，地主已向市府提出相關用地審查申請，外界高度關注的「台中精機廠舊址」開發案可能成為最新據點，讓台中第3店話題再次升溫。

據了解，「台中精機廠」原址的都市計畫變更案，近期已在台中市都市計畫委員會審議中修正通過，後續將上呈內政部都委會進行更進一步審查。此地區因腹地足夠、交通條件佳，被外界視為最可能落腳的台中第3店候選地。

消息曝光後，也讓不少台中消費者相當期待「Costco版圖」再擴大。

Costco為何看上台中？ 海線人口成長、會員量驚人

目前台中已有南屯店、北屯店兩家好市多，長年客流量強勁，會員數亦名列全台前段班。隨著海線房市與人口快速成長，多家零售商看好當地消費力，也使Costco進軍第3店的呼聲越來越高。

若最終確定落腳南屯、烏日或周邊地帶，將可串連既有店點，形成更完整的台中消費圈。

Costco官方曝光地點了嗎？

對於是否選定台中精機廠舊址，好市多方面雖未鬆口，但強調展店策略始終一致，「持續尋找合適區位、擴大會員服務、透過全球採購降低成本」。

好市多表示，未來會依照法規程序，與各政府單位合作推進後續規劃。雖未明確點名，但外界普遍解讀為「第3店布局確實正在加速」。

台中第3間好市多何時成真？

都市計畫變更若順利通過內政部都委會審查，將成為Costco評估新據點的重要關鍵。若開發案順利推動，台中第3店有望正式邁入實質作業階段。

