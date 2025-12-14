精油推拿成惡夢！已婚女子診所內遭性侵 丈夫門外苦等不知情

已婚女子至中醫診所自費推拿，卻遭馮姓男子藉精油療程性侵。（示意圖／Pixabay）





新北市一名已婚女子因身體不適，前往中醫診所接受自費精油推拿，未料推拿過程中，馮姓男子趁診所人員離開，關燈並反鎖推拿室，對女子強行性侵，且女子丈夫當時就在診所外等候接送，卻不知妻子正在室內受害。

判決指出，女子因身體不適預約晚間自費推拿，療程進行期間，馮姓男子以「減肥精油」為由，擅自解開女子內衣並持續推拿。女子明確拒絕並試圖離開，仍遭對方以體型優勢壓制，進而性侵得逞。過程中女子多次表達抗拒，情緒極度驚恐。

案發當時，女子丈夫因久候未見妻子出來，多次撥打電話未果，甚至走到推拿室外轉動門把，才讓馮姓男子因心虛而停止行為。女子隨即衣衫不整逃出，見到丈夫後情緒潰堤，並在陪同下報警驗傷。

事後女子身心嚴重受創，經診斷出現急性壓力反應，夫妻生活與日常均受到重大影響。馮姓男子辯稱，雙方為你情我願，否認有強迫行為。不過法官審酌案情指出，受害女子僅是第二次前往該中醫診所接受自費按摩，且因原本熟識的推拿師已離職，才改由馮姓男子服務，雙方並無私交或親密關係，實難認定女子會在推拿過程中，主動與一名並不熟識的男子發生性行為，因此未採信馮姓男子的說法。

針對診所責任，院方主張推拿為自費外包服務，與自身無關。法院則認定，診所與推拿師有排班與分帳關係，外觀上屬一體服務，難以卸責。最終刑事部分，馮姓男子遭判刑4年6月；民事部分，判決馮姓男子與診所須連帶賠償女子35萬元、其丈夫10萬元，合計45萬元。

