精液品質下降跟肥胖有關 醫示警：恐縮短壽命2.7年

變胖不只是腰圍增加或衣服變緊的外部問題，更是身體內部代謝失衡的警訊。新陳代謝暨減重專科醫師周建安提醒，肥胖會干擾荷爾蒙分泌，進而導致精液品質變差。根據國際研究指出，精液品質的優劣與男性的預期壽命有顯著相關性，精液品質最差的男性，平均壽命比品質最佳者短縮了約2.7年，顯示男性生殖健康指標同時也是長期健康風險的預測器。

精液品質跟壽命長短有關聯

周建安醫師表示，根據期刊《HumanReproduction》上的大型研究，追蹤超過7萬8000名平均32歲的男性。在排除教育程度、既有病史及短時間內的死亡變因後，數據依然顯示精液品質最佳的族群（總活動精子數超過1.2億），平均可活到80.3歲；然而精液品質最差的族群（活動精子數500萬以下），平均壽命則降至77.6歲。研究結果顯示，精液品質作為獨立生物標記的地位，也反映出整體生理機能的健康程度。

體重越高受損越重 肥胖男精子濃度不足風險倍增

周建安醫師說，另一項結合美、歐男科學會的系統性回顧分析也發現，體重指數與精子質量呈現負相關。當男性進入超重範圍（BMI25至29.9），精子前進運動性不足的風險便開始提升；一旦進入肥胖定義（BMI大於或等於30），風險更提升至正常體重者的1.25倍。對於重度肥胖（BMI大於或等於40）的男性而言，精子濃度過低的風險甚至高達正常體重組的2.47倍，顯示體重過重對男性生殖能力的實質殺傷力。

減重從改善代謝開始 許多男性往往在遭遇備孕困難、由生殖中心建議後，才驚覺體重對生育力的影響。周建安醫師強調，減重不應僅視為解決生育問題的手段，而是一項提前布局健康的長期計畫。透過降低體脂來改善代謝狀態與荷爾蒙平衡，不僅能正向提升精液品質，更能減少未來慢性疾病的風險。當身體恢復良好的代謝循環，無論是生育力、體能狀態還是預期壽命，都能朝更理想的方向前進。