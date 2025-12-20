精液品質差恐短命近3年！研究揭：肥胖削弱精子健康，醫：體脂過高成隱形警訊

常春月刊--全宇宙最實用的保健知識

變胖不只是衣服變緊、肚子變大，身體內部的代謝與荷爾蒙，也可能受到影響。最新研究指出，男性精液品質不佳，不僅與肥胖相關，更可能與較短的預期壽命有關。

新陳代謝暨減重專科醫師周建安表示，肥胖會干擾多項體內調節機制，包括睪固酮、胰島素與全身發炎狀態，而這些因素皆與精液品質密切相關。研究發現，精液品質最差的男性，平均壽命比精液品質最佳者短了 2.7 年。

大型研究揭示：精液品質差者平均壽命少 2.7 年

周建安指出，一項刊登於《Human Reproduction》的研究，追蹤超過 78,000 名男性，中位年齡 32 歲。為避免「因疾病導致精液差、進而縮短壽命」的反向因果關係，研究團隊特別調整受試者在精液檢查前 10 年內的所有醫療診斷，並納入教育程度，排除檢查後5年內死亡的案例。

即便在這些嚴格條件下，仍顯示精液品質與壽命差距明顯。研究數據指出，精液品質最佳者（總活動精子數 >120 百萬），平均壽命80.3歲，精液品質最差者（0–5 百萬），平均壽命僅77.6歲，這讓精液品質成為具有預測力的健康生物標記。

肥胖與精子受損關聯明確：BMI 越高風險越大

另一項由美國與歐洲男科學會於 2023 年共同完成的系統性回顧與後設分析，也得出一致結論；該研究只納入採用WHO第五版精液分析標準（2010）的文獻，確保各指標一致性。

研究顯示，體重越高，精液品質受損越明顯，超重男性（BMI 25.0–29.9）：精子前進運動性不足風險上升1.14 倍，肥胖男性（BMI ≥30）：風險上升1.25 倍，重度肥胖（BMI ≥40），精子濃度降低風險更高，達一般正常體重者的 2.47 倍。

醫師：減重不是備孕才開始，是「提前布局健康」

周建安分享，許多男性是在生殖中心被提醒後，才意識到體重問題會影響生育。他強調，等到開始備孕才處理體脂，往往已錯失提前改善的黃金時期。

他指出，降低體脂有助於改善代謝狀態，恢復荷爾蒙平衡，可能提升精液品質，降低長期健康風險；當身體從裡到外回到良好狀態，不論生育力、體能或未來健康風險，都會一起往好的方向走。

（記者李政純，圖片來源：Dreamstime/典匠影像）

