精測：今年業績目標逐季創高 半導體榮景看到2028年

（中央社記者鍾榮峰台北6日電）測試介面廠中華精測總經理黃水可今天預期，今年業績目標逐季成長創新高，目前美國客戶業績占比約6成多，他預期未來3年至5年人工智慧（AI）產業不會有泡沫化的問題。

精測中午舉行媒體交流會，展望訂單能見度，黃水可指出，今年仍是AI產業應用當道，包括AI晶片和記憶體需求持續強勁，整體半導體產業榮景甚至看到2028年，不僅雲端應用，包括地端應用需求持續強勁，其中智慧工廠應用可期。

談到AI產業是否有泡沫化疑慮，黃水可表示，今年上半年還是下半年整體大環境應用持續快步向前邁進，AI應用會持續長久發展下去，沒有所謂泡沫化的問題，精測客戶包括IC設計、晶圓代工到封測端，現在都是持續擴產，土地、水電、設備以及人才等都供不應求，預期未來3至5年，AI產業沒有泡沫化的問題。

在擴產布局，黃水可指出，持續按照計畫進行，新廠預計最快3月開始動工。

展望今年應用，黃水可表示，包括AI、高效能運算（HPC）等應用，帶動不僅是核心晶片，包括周邊晶片等半導體需求發展可期，加速測試介面拉貨力道。

黃水可表示，今年會持續招募新員工，人數以百名為單位起跳，「今年還是會很忙」。

精測說明，隨著先進製程的持續推進與人工智慧相關測試需求結構性成長，先進測試探針卡將持續成為營運成長核心引擎，因應AI及高速、高密度運算晶片測試需求的爆發成長，逐步啟動產能擴充計畫，並導入智慧製造與自動化設備。（編輯：林家嫻）1150206