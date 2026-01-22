精準不只靠電池 卡西歐打造首款機械賽車錶

記者鍾釗榛／綜合報導

卡西歐Edifice EFK100CD機械賽車錶。（圖／翻攝CASIO網站）

五十多年來，只要提到卡西歐，多數人腦中浮現的不是經典F-91W，就是怎麼摔都不壞的G-SHOCK。精準、耐操、價格親民，幾乎是卡西歐的代名詞。也正因如此，當卡西歐宣布推出品牌史上第一款機械錶時，錶迷瞬間炸鍋，不少人第一反應都是：「卡西歐，真的有必要做機械錶嗎？」

石英王者轉身擁抱機械

表面看來，這個決定確實有點反直覺。畢竟機械錶在精準度上天生不敵石英，但放眼市場現況，其實卡西歐的判斷相當務實。過去稱霸各價位帶的瑞士品牌，早已集體往高端市場靠攏，入門機械錶反而成了日本品牌的天下。精工、東方錶站穩腳步後，卡西歐選在此時出手，顯然不是一時興起。

卡西歐以Edifice EFK100CD系列，正式進軍機械錶。（圖／翻攝CASIO網站）

試水溫的關鍵角色

這次登場的主角，是隸屬Edifice系列的EFK-100D。Edifice本來就以賽車風格與金屬質感為賣點，作為機械錶首發系列再合理不過。一體式錶鍊、俐落線條，加上超出預期的細節質感，讓它第一眼看起來不像實驗品，反而頗有成熟作品的味道。

卡西歐Edifice EFK100CD具有鮮明的運動風格。（圖／翻攝CASIO網站）

價格壓得住質感卻沒退讓

最讓人意外的，還是價格策略。EFK-100D 300美金(約9500元台幣)的定價明顯壓在多數同級對手之下，卻沒有因此犧牲做工。從錶殼比例到錶面配置，都看得出卡西歐對設計的拿捏相當保守，也很聰明，不追求浮誇，只求穩穩站住入門機械錶市場。

卡西歐Edifice EFK100CD機械賽車錶。（圖／翻攝CASIO網站）

不是顛覆 而是一次謹慎的試探

這款錶或許還不到「震撼業界」的程度，但它清楚傳達一件事，卡西歐不是亂玩，而是在認真思考下一步。對於想要入手第一只機械錶、又信任日系品質的消費者來說，EFK-100D或許正好踩在那條甜蜜點上。至於卡西歐能否真正在機械錶市場站穩腳步，這一只錶，已經替答案開了個好頭。

卡西歐Edifice EFK100CD機械賽車錶。（圖／翻攝CASIO網站）

