精準口腔醫療再進展 口腔癌切除重建與顴骨植牙一日完成
口腔癌好發於長期抽菸、飲酒及嚼食檳榔的高風險族群，但臨床上仍有部分患者並無相關習慣，因警覺性不足而延誤就醫。口腔癌的治療以手術為主，術後常因口腔結構受損，出現張口受限、吞嚥困難，或因牙齒拔除而影響咀嚼功能，對患者外觀與生活品質造成明顯影響。
40歲的許小姐於2024年因上顎牙齦癌至中山醫學大學附設醫院口腔顎面外科就醫，由於腫瘤範圍廣泛，手術需切除大範圍上顎骨，口內鄰近腫瘤的10顆牙齒也必須一併移除，不僅影響外觀，也牽動日後的咀嚼與發音功能。
醫療團隊在術前運用電腦數位模擬技術，精準規劃腫瘤切除範圍、術後牙齒排列位置，並評估將植體植入顴骨，以補足上顎骨缺損，手術當日，由中山附醫口腔顎面外科邱昱瑋主治醫師、陳怡孜主治醫師及陳珮吟主治醫師組成的醫療團隊主導，在切割導版與電腦導航系統輔助下，同步完成上顎口腔癌腫瘤切除、頸部淋巴清除、顴骨植牙以及游離皮瓣重建，所有程序於同一日內一次完成。透過整合式手術流程，不僅縮短整體治療時程，也降低患者身體負擔，目前，許小姐已恢復基本咀嚼功能，生活品質明顯改善。
中山醫學大學附設醫院口腔顎面外科自2018年起全面導入電腦數位模擬手術與精密導航技術，並廣泛應用於顏面骨折、正顎手術、腫瘤切除及重建等領域。院方指出，透過術前精準模擬與導航輔助，有助於縮小手術傷口、提升手術安全性與準確度，協助患者在治療後重建外觀與功能，逐步回歸日常生活。
醫師提醒，口腔癌並非僅限於高風險族群，即使未抽菸、飲酒或嚼檳榔，仍可能罹病。若口腔內出現長期不癒的潰瘍、腫塊或不明原因疼痛，應及早就醫檢查，把握治療黃金期。
其他人也在看
【公告】波力-KY代重要子公司SUREWIN WORLDWIDE LIMITED公告董事會決議分派股利
日 期：2026年01月06日公司名稱：波力-KY(8467)主 旨：代重要子公司SUREWIN WORLDWIDE LIMITED公告董事會決議分派股利發言人：戴珮君說 明：1.董事會決議日期:115/01/062.發放股利種類及金額:現金股利美金6,000,000元。3.其他應敘明事項:授權董事長全權代表子公司辦理本案相關事宜。中央社財經 ・ 1 天前 ・ 發表留言
專家到校精準把脈 新北高中學力躍升行動助攻升學關鍵期
記者蔡琇惠／新北報導 為協助高中生在關鍵升學階段穩健發揮實力，新北市教育局推動「11…中華日報 ・ 22 小時前 ・ 發表留言
他「血糖飆高」拖半年確診胰臟癌 腫瘤迅速增大0.2公分！
一名60歲男性因容易疲倦、冒冷汗及體重下降就醫，肝膽腸胃科醫師林相宏檢查發現患者血糖飆高，更在胰臟發現0.6公分腫瘤，但患者排斥治療，半年後腫瘤長至0.8公分，切片確診胰臟癌。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 發表留言
吃完火鍋少做1件事！30多歲男「當場倒地」無心跳
天氣冷颼颼，不少民眾愛吃火鍋保暖身子。不過醫師提醒，室內室外溫差大，民眾吃完火鍋後建議先做好保暖措施再離開店內，一名30幾歲男子就因為寒流期間吃鍋又喝酒，吃飽後立刻踏出店外，當場心肌梗塞倒地。三立新聞網 setn.com ・ 51 分鐘前 ・ 1
每天吃一顆蛋會怎樣？營養師親測「身體出現這些變化」 不少人都改觀
過去，蛋黃曾因膽固醇問題被視為「飲食地雷」，但近年研究不斷翻轉這個印象。包括美國心臟協會也指出，對健康族群而言，每天攝取一顆全蛋，可納入心臟健康飲食的一部分。那麼，如果真的「每天固定吃一顆蛋」，身體會有什麼實際感受？營養師Lauren Manaker透過親身實驗，連續7天每天吃一顆蛋，觀察對精力、飢餓感與生活節奏的影響，結果比她原先預期的更有感。 把雞蛋變成日常 實驗比想像中容易 為了讓實驗貼近真實生活，Lauren並沒有刻意改變飲食習慣，而是讓雞蛋自然融入三餐。她事先煮好一批水煮蛋，放在冰箱當作隨手可拿的蛋白質來源；有時吃炒蛋，某天甚至把蛋加進拉麵中，讓它在熱湯裡自然熟成。這樣的做法，不僅省時，也讓「每天一顆蛋」不成為壓力，而是一件輕鬆就能完成的小事。 一週後最明顯的感受：精力穩定、比較不餓 實驗結束後，Lauren 回顧這一週的最大收穫，是一整天的精力相對穩定，且飢餓感明顯降低。她表示，這很可能與雞蛋所含的高品質蛋白質有關，有助於延長飽足感，減少血糖波動。更重要的是，她沒有出現任何消化不適，整體狀況「一切如常」，只是多了不容易餓、精神較穩定的感覺，對忙碌生活來說是一項加分。 吃蛋也常春月刊 ・ 5 小時前 ・ 5
白色巨塔2／被封神「2026年度好醫生」！ 中榮神外科主任讓無照廠商執刀手術
康健雜誌於2025年12月30日的報導中，指出台中榮總神經外科的科主任楊孟寅是「2026年度好醫生」，是台灣少數能將尖端科技轉化為臨床應用的「跨領域醫師」，將腦部、脊椎手術精準度推向極致，甚至領先全球取得美國FDA認證，將AR擴增實境導入困難手術，更長年穿梭於醫學中心與偏...CTWANT ・ 9 小時前 ・ 11
妻頭痛4度就醫「查不出病因」 癌末夫控醫療疏失害命
妻頭痛4度就醫「查不出病因」 癌末夫控醫療疏失害命EBC東森新聞 ・ 1 天前 ・ 47
唐綺陽60歲狂瘦28kg太神！親曝「最愛1款減肥聖品」飯前吃瘦得快，營養師也認證
最近瘦身界又冒出一個自然飲食新寵 —— 「銀耳減肥法」，連星座專家 唐綺陽 都大力推薦！她在 2024 年決心甩掉 20 多公斤，靠的是聰明吃 ＋ 好食材，而銀耳竟然是她解鎖變女人我最大 ・ 1 天前 ・ 11
50歲後「晚上吃這些」反而幫助代謝！營養師大推 酸菜也上榜
隨著年齡增長，體重控制與燃燒脂肪確實會變得比較困難，但並非不可能。對此，營養師Sahar Berjis分享50 歲以上的人在晚上適合吃哪些食物。他表示，45或50歲之後，新陳代謝會放慢，但只要在睡前選對食物，並養成有助於穩定血糖、支持消化、降低發炎的日常習慣，就能帶來顯著差異。以下是7種適合在晚上食用、可在睡眠期間支持脂肪代謝的食物與飲品。 1、肉桂與荳蔻茶肉桂與荳蔻茶不僅風味溫潤，也能幫助身心放鬆，而這正是促進脂肪代謝的重要關鍵。研究顯示，肉桂可能有助於降低體內發炎反應。Berjis表示，肉桂與荳蔻茶能幫助平衡血糖、安定神經系統，並促進睡前的放鬆狀態。 2、水煮蛋雞蛋可說是天然的超級食物，也是理想的夜間點心，有助於延長飽足感並支持脂肪代謝。Berjis指出，一顆水煮蛋能提供消化速度較慢的優質蛋白質，幫助穩定新陳代謝，並減少夜間肌肉分解。 3、蒲公英與菊苣茶蒲公英與菊苣茶是一款溫和、舒緩的夜間草本飲品，有助於體重管理。他表示，蒲公英與菊苣屬於天然苦味草本，可溫和刺激肝臟功能，在睡眠中促進脂肪代謝。 4、苦瓜苦瓜茶是另一款適合夜間飲用、可支持代謝與夜間燃脂的飲品。苦瓜含有有助於調節血糖的常春月刊 ・ 4 小時前 ・ 1
氣溫急凍！醫揭「2飲品」真正暖胃：還能提升免疫力
強烈冷氣團來襲，氣象署持續發布低溫特報。胃腸科醫師李柏賢表示，天冷腸子也要保暖！因為天冷是腸胃疾病的高峰期，民眾可透過3方式來保暖腸胃，包括吃慢一點、保暖腹部、避開冰品。他並建議，天冷時可多喝溫湯或溫水，來幫胃腸暖身，提升消化能力，進而提高免疫力。三立新聞網 setn.com ・ 7 小時前 ・ 發表留言
冬天為何有人穿短袖不怕冷？ 醫師揭「不怕冷不等於健康」真相：6族群很危險
寒風刺骨的冬季，街頭卻經常出現短袖上身的人，這到底是體質超強，還是身體出了問題？胸腔暨重症醫師黃軒在臉書發布影片提醒，部分人因為基因、運動習慣或棕色脂肪活性高，確實對寒冷敏感度低，但「不怕冷不代表身體健康」，天冷仍穿得單薄，可能帶來健康風險。鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前 ・ 4
曹西平疑因高血壓猝逝！沒頭暈胸悶就沒事？醫曝「沉默殺手」瞬間奪命：做1件事有效降血壓
資深藝人曹西平29日被發現陳屍於新北市三重住處，享壽66歲，消息震驚演藝圈。乾兒子Jeremy證實噩耗，透露曹西平生前長期有高血壓問題，卻未固定就醫，外界關注是否與猝逝有關。事實上，高血壓被稱為「沉默的殺手」，國內患者高達588萬人，近3成不自知，往往等到腦中風、心肌梗塞發生才驚覺失控。醫師提醒，高血壓多與生活型態有關，及早量測、調整飲食、運動與體重管理，才能降低致命風險，避免憾事重演。幸福熟齡 ・ 1 天前 ・ 1
早餐吃對真的會瘦！醫師公開「減脂早餐公式」，網友吃3個月狂減12kg！
不少人在減重期間，會抱持「少吃一餐就少一點熱量」的想法，尤其為了避免晚上太餓，乾脆選擇不吃早餐。然而，醫師提醒，早餐其實就像身體燃脂代謝的開機按鈕，吃對早餐反而能幫助一整天的能量運作更順暢。 近期網女人我最大 ・ 7 小時前 ・ 1
不是易怒者！研究曝「1個性人」最容易失智：常壓力爆棚
除了生理，何種人格特質的人容易失智，頗受矚目。台大醫學院兼任教授、醫師曾文毅表示，以人格特質而言，許多研究發現，個性較為神經質的（neurotic）人日後失智的風險較大，「這類人較追求完美，使其壓力荷爾蒙水平較高，而壓力荷爾蒙會傷害大腦，進而增加失智風險。」三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 2
詹惟中逆轉糖尿病前期、減肥7公斤靠2招！研究證實：能穩血糖、血脂
命理專家詹惟中日前上節目自曝去年健檢發現糖化血色素高達6.3，空腹血糖也飆破131，邁入糖尿病前期，所幸後來靠著2招成功改善，還減肥7公斤。 詹惟中運動、戒精緻澱粉改善糖尿病前期 詹惟中說，發健康2.0 ・ 2 天前 ・ 24
以為會胖結果卻相反！營養師親測連吃7天酪梨 身體「這1改變」超意外
「酪梨是超級食物」這句話，多數人都不陌生。它富含健康脂肪、膳食纖維與多種微量營養素，經常被營養師推薦作為日常飲食的一部分。但如果真的每天固定吃一份酪梨，身體會發生什麼實際變化？營養師Lauren Manaker親自進行了一項為期一週的飲食實驗，連續 7 天每天攝取一份酪梨，觀察對精力、消化與整體健康感受的影響。她分享，這次實測不只驗證了營養學理論，也讓她對這項食物的價值有了更深刻的體會。 每天一份酪梨 一週後最明顯的改變是「飽足感」 在這項實驗中，Lauren並不是每天吃一整顆酪梨，而是攝取標準份量，約為中等大小酪梨的三分之一。她將酪梨靈活加入三餐中：早餐抹在全麥吐司上，午餐搭配沙拉或穀物碗，甚至有一天晚餐直接打成濃郁的義大利麵醬。一週下來，她感受到最明顯的變化，是飽足感顯著提升。她表示，吃完餐後能維持更長時間不餓，也較少在下午出現想吃零食的情況。雖然短短一週不足以產生劇烈的長期變化，但這樣的感受，正是高營養密度食物帶來的典型效果。同時，她也發現自己的消化狀況相當穩定，排便規律，推測與酪梨中豐富的膳食纖維有關。至於皮膚或頭髮，雖然沒有立刻出現明顯變化，但她也提到，維生素 E 與植物營養常春月刊 ・ 1 天前 ・ 2
咖啡抗癌、防失智！名醫親測：喝咖啡多1步驟還能降壞膽固醇
喝咖啡可以減少心血管疾病及退化性疾病失智的風險，還能降低癌症發生率，但有些研究發現喝咖啡會使膽固醇升高、壞膽固醇增加？名醫邱正宏分享個人親身經驗，發現自己常喝咖啡後膽固醇指數確實變高，但喝咖啡前多做1健康2.0 ・ 1 天前 ・ 1
40歲女師飲食清淡，血壓卻飆170！吃藥仍失控手抖、心悸…5徵兆揪出「次發性高血壓」：有機會逆轉
高血壓通常與年齡、遺傳、飲食與壓力有關，但有些人年紀輕輕、生活飲食自律，血壓卻仍失控，要當心有其他原因！有位40歲女老師飲食清淡、生活規律，但一次健檢卻發現血壓高達170/100，服藥仍反覆失控，還出現手抖、心悸等不適。進一步檢查才揪出「次發性高血壓」，對症治療後血壓明顯改善。醫師提醒，高血壓不一定沒原因，年輕就血壓失控者，及早找出病因，有機會逆轉、免於長期用藥。幸福熟齡 ・ 3 小時前 ・ 發表留言
年奪4萬命！21歲男大生「心因性猝死」 醫揭9種人是高危群
桃園某大學一名21歲大學生5日在教室突然昏迷，經急救後仍回天乏術，法醫相驗確認為「心因性猝死」。而心因性猝死主要因心血管相關疾病所致，近九成是心律不整引發，且經常發生於青壯年身上，每年約2.3萬至4.6萬人死於心因性猝死，對此分享9種高風險族群。三立新聞網 setn.com ・ 2 小時前 ・ 發表留言
看似養生其實超傷身！高血壓患者「5種食物」千萬別碰 調味料也上榜
1、泡麵：一包鈉含量高達2000毫克以上，全部吃完，當天鈉含量直接爆表，如果真的想要吃，建議少喝湯。2、罐頭：蔭瓜100克鈉含量高達2836毫克，幼筍鈉含量有1450mg，番茄鯖魚鈉含量也有1070mg，建議淺嚐輒止，或改吃新鮮魚類、蔬菜。3、培根、香腸：高鹽、高飽和脂肪，會加重...CTWANT ・ 1 天前 ・ 3