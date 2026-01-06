精準口腔醫療再進展 口腔癌切除重建與顴骨植牙一日完成

口腔癌好發於長期抽菸、飲酒及嚼食檳榔的高風險族群，但臨床上仍有部分患者並無相關習慣，因警覺性不足而延誤就醫。口腔癌的治療以手術為主，術後常因口腔結構受損，出現張口受限、吞嚥困難，或因牙齒拔除而影響咀嚼功能，對患者外觀與生活品質造成明顯影響。

40歲的許小姐於2024年因上顎牙齦癌至中山醫學大學附設醫院口腔顎面外科就醫，由於腫瘤範圍廣泛，手術需切除大範圍上顎骨，口內鄰近腫瘤的10顆牙齒也必須一併移除，不僅影響外觀，也牽動日後的咀嚼與發音功能。

醫療團隊在術前運用電腦數位模擬技術，精準規劃腫瘤切除範圍、術後牙齒排列位置，並評估將植體植入顴骨，以補足上顎骨缺損，手術當日，由中山附醫口腔顎面外科邱昱瑋主治醫師、陳怡孜主治醫師及陳珮吟主治醫師組成的醫療團隊主導，在切割導版與電腦導航系統輔助下，同步完成上顎口腔癌腫瘤切除、頸部淋巴清除、顴骨植牙以及游離皮瓣重建，所有程序於同一日內一次完成。透過整合式手術流程，不僅縮短整體治療時程，也降低患者身體負擔，目前，許小姐已恢復基本咀嚼功能，生活品質明顯改善。

中山醫學大學附設醫院口腔顎面外科自2018年起全面導入電腦數位模擬手術與精密導航技術，並廣泛應用於顏面骨折、正顎手術、腫瘤切除及重建等領域。院方指出，透過術前精準模擬與導航輔助，有助於縮小手術傷口、提升手術安全性與準確度，協助患者在治療後重建外觀與功能，逐步回歸日常生活。

醫師提醒，口腔癌並非僅限於高風險族群，即使未抽菸、飲酒或嚼檳榔，仍可能罹病。若口腔內出現長期不癒的潰瘍、腫塊或不明原因疼痛，應及早就醫檢查，把握治療黃金期。