精準命中伊朗局勢！他預言2026中共恐「冰川式崩塌」

英國知名預言家帕克，曾成功預言川普當選美國總統、英國脫歐、伊莉莎白二世女王逝世以及新冠肺炎疫情等事件。然而，帕克在去年年底，發布了2026年的驚人預言。他提到，台海可能發生兩架飛機或兩艘潛艇的意外碰撞，而這場事故將成為導火線，導致台海局勢迅速升級，甚至牽動日本。然而，這場衝突最終不會讓台灣被併吞，反而是中國政權「冰川式崩塌」的開端。





英國預言家帕克對2026做出了驚人的預測。（圖／翻攝Youtube頻道《Craig Hamilton-Parker》）

英國知名預言家帕克在去年年底發布了2026年的預言，他指出伊朗將發生重大政變。然而，今年才剛開始第六天，委內瑞拉獨裁者被美國活捉，伊朗接著發生暴動，這也使帕克的預言再次命中。在今年的預言中，帕克把目光轉向了東方，直指台海局勢以及即將在中國發生的巨變。他說，2026將是「清算之年」，許多謊言將被揭穿；到了二月，也就是中國新年，中國預言中的災難之年「赤馬年」將會到來，這與帕克所看到的災難景象高度吻合。

帕克預測，2026年將是中共崩解的關鍵轉折點。（圖／美聯社提供）

帕克強調，今年3月將是高度敏感期，他預測台海可能會出現一起飛機或者潛艇相撞事件，進而引發衝突，日本也會捲入其中。然而，在這場衝突中台灣不會被併吞；反之，中國會深受重創，並出現嚴重的經濟問題與社會動亂。習近平的權力將面臨極大挑戰，甚至可能淡出權力核心，導致獨裁政權的倒台。帕克更預言，中國之後將分裂成許多小國，最終成為像歐盟那樣的體制，民主制度將會佔主導地位，邊境開放，人們可以自由貿易。帕克形容中共政權的瓦解像是「冰川式崩塌」，先出現裂縫，隨後發生大規模且不可逆的崩潰，他預測2026年將是中共崩解的關鍵轉折點。

《民視新聞網》提醒您：民俗傳說僅供參考，請勿過度迷信。

原文出處：英國預言家再次命中「伊朗暴動」！他直指2026將是中共政權「冰川般崩塌」開端

