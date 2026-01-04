精準命中？秘魯薩滿預言川普2026除掉馬杜洛 五天後成真

2025年12月29日，秘魯薩滿在利馬的海邊進行新年預言，預測美國總統川普會在2026年推翻委內瑞拉總統馬杜洛。路透社



各國民俗信仰圈每逢新年都會做出一些預言，供民眾參考。祕魯的薩滿上週一（12/29）預言，委內瑞拉獨裁總統馬杜洛（Nicolas Maduro）將於2026年被川普除掉；五天後，美國於1月3日襲擊馬杜洛官邸，將其抓捕並帶往美國審判。

美聯社報導，秘魯的薩滿們上週一在首都利馬的海邊舉行年度預言儀式，其中一名薩滿西蒙（Ana María Simeón）說：「我們祈求馬杜洛會下台，希望美國總統川普會除掉他，而我們也預見這將會在明年（指2026年）就發生。」

實際上，川普政府從2025年9月就開始對委內瑞拉施壓，包含在週邊海域空襲運毒船，川普並不掩飾可能對委內瑞拉採取軍事行動、馬杜洛也多次稱川普想推翻他，雙方的算盤都是路人皆知，只是時機問題。

秘魯薩滿的預言紀錄，當然不總是成真。他們預言以色列和加薩之間可能爆發「核戰」，而以色列和巴勒斯坦激進組織哈瑪斯其實在2025年10月達成了停火協議。

不過，秘魯薩滿確實曾預測前祕魯總統藤森（Alberto Fujimori）的死期。藤森涉侵犯人權，2005年被捕，判25年徒刑，2023年10月獲得赦免；秘魯薩滿在2023年底預言藤森活不過一年，結果藤森在2024年9月死於癌症，卒年86歲。

至於其他地區，秘魯薩滿預言，像俄烏戰爭這類全球衝突，在2026年仍會持續下去。

