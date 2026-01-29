精準命中！T112重型狙擊槍首出鞘 海陸火網灘岸阻絕拒敵搶灘

〔記者方瑋立／台北報導〕「轟！」震耳欲聾的爆炸聲響徹國軍左營營區桃子園海灘，伴隨著漫天海砂與水柱，海軍陸戰隊今(29)日在國軍「春節加強戰備(春巡)」操演最後一天，展現了高強度的灘岸阻絕戰力。記者在現場感受到爆炸波的震撼，這是模擬敵軍在「紅色海灘」強行登陸時，遭我軍引爆預置的阻絕設施，成功遲滯並殲滅來犯敵軍。

國軍「民國115年海軍春節加強戰備」，展示T112狙擊槍。(記者王藝菘攝)

在爆破阻絕發起前，操演現場首先由狙擊手打頭陣。本次亮點是陸戰隊官兵首度公開使用去年12月才剛接裝的「T112重型狙擊槍」。兩棲偵搜大隊說明官指出，這款國造新型狙擊槍採半自動射擊(即一拉一發)，操作手感與過去相仿，但具備更強的精準度與戰術滑軌擴充性，能有效在遠距離擊殺敵軍指揮官或高價值目標。

廣告 廣告

接續狙擊任務後，隨即進入「打擊敵登陸部隊」的高潮階段。首先由M109特種作戰突擊艇釋放監偵型無人機，即時回傳戰場圖像以鎖定敵軍動態。緊接著展現「偵打一體」效能，陸上官兵率先發射攻擊型無人機，摧毀海上目標靶球；隨後，在海上高速機動的M96快艇接力作為海上發射平台，於顛簸海象中精準釋放攻擊型無人機，成功擊中另一海上目標靶球。待攻擊結束，再由陸用監偵型無人機重返現場執行戰果評估(BDA)，確認打擊成效。

操演最後的「灘岸阻絕」階段，則展現了工兵部隊多層次的防禦火網。當殘存敵軍企圖強行登陸時，國軍首先引爆設置於海上的水雷，巨大的水柱衝天而起，瞬間阻斷敵船團航道；緊接著引爆灘岸上的預置炸藥，實施岸上爆破消滅登陸之敵。伴隨連續的震撼爆破聲與漫天煙塵，充分展現國軍阻殲敵軍於岸際灘頭的火力與決心。

【看原文連結】

更多自由時報報導

伊朗數千枚飛彈待命迎戰 美軍恐面臨「飽和攻擊」挑戰

首批3套NASAMS系統由誰接裝？ 空軍這支「小砲部隊」來承擔

20機砲部隊將換裝NASAMS 友邦都來詢問機砲有無「援贈」機會

海鯤號1/29首次潛航測試 台船證實了！

