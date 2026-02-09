精準影像成功取栓 救回中風嫗

錢駿（右）及李喬華醫師（左）表示，醫師會留意是否出現單側肢體無力或麻木、講話含糊、嘴角歪斜、吞嚥困難，以及視力模糊、視野缺損或眼球轉動異常等症狀，作為是否中風的重要依據。（中醫大新竹附醫提供）

記者彭新茹∕新竹報導

一名80多歲老婦有輕微失智及三高，突然發生口齒不清，眼歪嘴斜，肢體無力等症狀，倒臥家中地板。送至急診，確認左側中大腦動脈阻塞並合併顱內動脈血管瘤，不宜施打靜脈血栓溶解劑，醫師隨即採動脈內取栓手術，術後意識與肢體功能恢復。

中醫大新竹附醫表示，病患直接於到院兩小時內，由醫學影像科醫師李喬華啟動動脈內取栓手術，手術時間不到1小時，術後患者意識清醒且四肢力氣恢復正常，隔日就轉出加護病房，並持續進行復健訓練計畫。

腦中風中心主任錢駿表示，個案影像顯示左側中大腦動脈M2第2分支上支阻塞，該分支阻塞在一般血管攝影中不易清楚呈現，若僅依賴常規影像，可能會錯失診斷與治療時機。幸透過腦部電腦斷層灌注攝影輔助，即時確認仍有可搶救腦組織，迅速啟動取栓手術，一次即完整移除血栓，挽回腦功能。

錢駿強調，腦部灌注攝影目前並非國內強制常規檢查，但院方認為在急性中風判斷上具關鍵價值，特別有助辨識「不典型、難診斷」的中風個案。

李喬華指出，一般遇到急性缺血性腦中風施打靜脈血栓溶解劑，主要在溶解血栓、恢復血流。這是一種搶救性的「黃金時間」治療，但發現個案同時合併顱內動脈瘤，若靜脈血栓溶解劑一打下去，就可能引發動脈瘤破裂造成病患死亡，主因是動脈瘤壁非常脆弱。

錢駿指出，中風是與時間賽跑的疾病，從發作開始，腦組織便持續受損。近年中風已有年輕化的趨勢，不分年齡都應提高警覺。