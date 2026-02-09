精準影像把握黃金時間 中醫大新竹附醫成功搶救80歲中風患者

中醫大新竹附醫成功搶救80歲中風患者。





80多歲老婦，某天突然發生口齒不清，眼歪嘴斜，肢體無力等症狀，倒臥在家中地板。家人緊急叫119送到中國醫藥大學新竹附設醫院急診。患者才到院即於急診檢傷處啟動急性腦中風處置流程，一小時內由腦中風中心主任錢駿評估腦中風嚴重程度，並完成腦部電腦斷層血管攝影以及腦部電腦斷層灌注攝影，確認患者血管堵塞處為左側中大腦動脈M2上段分枝，且同時發現有顱內動脈血管瘤，不宜施打靜脈血栓溶解劑。直接於到院兩小時內，由醫學影像科李喬華醫師啟動動脈內取栓手術，手術時間不到1小時，術後患者意識清醒且四肢力氣恢復正常，隔日就轉出加護病房，並持續進行復健訓練計畫。

腦中風中心主任錢駿表示，個案影像顯示，患者為左側中大腦動脈M2第二分支上支阻塞，該分支阻塞在一般血管攝影中不易清楚呈現，若僅依賴常規影像，可能會錯失診斷與治療時機。所幸本院透過腦部電腦斷層灌注攝影輔助，團隊即時確認仍有可搶救腦組織，迅速啟動取栓手術，一次即完整移除血栓，成功挽回腦功能。

腦中風中心主任錢駿強調，若未施作灌注攝影，可能因無法明確看到血管阻塞點而錯失通血管治療機會，僅能保守用藥，治療成效將大打折扣。透過精準影像與跨科即時合作，中醫大新竹附醫持續優化中風救治流程，為病人爭取更多重生的可能。

腦部灌注攝影目前並非國內強制常規檢查，但中醫大新竹附醫認為其在急性中風判斷上具有關鍵價值。灌注影像能提供更客觀的血流資訊，協助快速決策，特別有助於辨識「不典型、難診斷」的中風個案。

醫學影像科李喬華醫師指出，一般遇到急性缺血性腦中風（發作 3 至 4.5 小時內）會施打靜脈血栓溶解劑（如 rt-PA），主要在溶解血栓、恢復血流。這是一種搶救性的「黃金時間」治療，但院方特別謹慎小心，透過腦部電腦斷層血管攝影，發現個案同時合併顱內動脈瘤，若靜脈血栓溶解劑一打下去，就可能引發動脈瘤破裂造成病患死亡，主因是動脈瘤壁非常脆弱，若在有動脈瘤的情況下使用強效溶解血栓藥物，極易導致瘤壁破裂、引發致命性的蛛網膜下腔出血。

腦中風中心主任錢駿指出，中風是與時間賽跑的疾病，從發作開始，腦組織便持續受損。近年中風已有年輕化趨勢，不分年齡都應提高警覺。民眾可用「微笑、舉手、說你好」三步驟自我檢查，只要任一項做不到，應立刻就醫。越早到院，越有機會在黃金時間內接受溶栓或取栓治療，恢復效果也越好。



