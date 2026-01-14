精準微創新世代！金山蒔美牙醫引進德國高階顯微設備 讓看牙更安全、更舒適

全北市首座國際牙科醫療大樓 - 金山蒔美牙醫診所

國人平均壽命延長，牙齒使用年限也隨之拉長，口腔健康的重要性愈加凸顯。近年來，顯微牙科技術的興起，提升民眾對牙科醫療品質的期待。在此背景下，全北市首座國際牙科醫療大樓「金山蒔美牙醫診所」創立，透過專業醫療水準、導入頂尖設備等，醫師與患者建立深厚信任感，解決口腔問題。

「以前人的觀念是牙齒能用就好，不過現今醫療發達，人們壽命延長，牙齒的使用時間也隨之拉長」。蒔美牙醫集團執行長江政倫表示，牙齒使用壽命持續在拉長，如何維持功能與美觀，成為現代牙醫的重要課題。

台灣牙醫水平高 走向國際舞台

蒔美牙醫集團擁有逾十年臨床經驗，累積大量複雜案例的成功治療，並網羅來自世界各大名校背景的60多位專業醫師，其中包含來自美國哈佛大學的牙周病專科醫師。陣容相當堅強也造福許多民眾，江執行長直言，台灣牙醫水準是國際前段班，但過往缺乏具代表性的旗艦院所，因此「金山蒔美牙醫診所」便在這樣的背景下誕生，從硬體設計、醫療動線及人力規劃，到高科技醫療設備導入，皆以患者為出發點，量身打造高品質、有溫度、充滿信任感的診療體驗，帶動牙醫產業邁向更高層次，讓台灣牙醫站穩國際舞台，進而吸引來自國際的病患前往診所進行牙科治療。

專科醫師指定 德國百年光學大廠高階外科顯微鏡 提高治療精準度

「金山蒔美牙醫診所」更斥資上億元建置先進設備，除了是台北首間以專科分類分層的牙科診所以外，其中二樓設置「蔡司高階牙科顯微中心」，引進德國蔡司牙科顯微鏡及外科手術顯微鏡，專門應用於根管治療、牙周及贋復補綴等高精準度牙科治療上。

衛教知識宣導 共識醫療更安心

在蒔美牙醫官網則有「蒔美智庫」衛教專區，涵蓋如全瓷美學、矯正、植牙、舒眠治療等多種主題，透過專業醫師定期分享治療案例與醫療知識、影片教學等方式與民眾溝通，讓看牙的恐懼感，轉化成知識的安全感。

「牙科是一門需要『共識』的醫療，病患如果不了解自己的問題，就很難做出正確選擇」。執行長說明，衛教不只是知識傳遞，更是雙方「引導與溝通」重要環節；蒔美致力讓醫療資訊變得好懂、好吸收，讓病患能參與自己的口腔健康決策。