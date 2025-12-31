精準拆解「共軍俯瞰101畫面」拍攝過程！作家曝更大警訊：重點在這件事

中國解放軍東部戰區29日宣布展開「正義使命-2025」演習，在台灣海峽、台島北部、台島西南、台島東南、台島以東五處展開圍島軍演，針對中國官媒《央視》聲稱無人機近距離拍下台北101畫面一事，一度有消息指出，中國疑似擷取台灣監視器畫面魚目混珠，作家「漂浪島嶼」也列出10點照片跡證，進一步分析畫面來源。

漂浪島嶼透過臉書指出，從畫面中可以明顯看到觀音山，也有淡水河口作為前景，因此可以判斷不是觀音山頂監視器，也不是位置剛好相反的碧山巖監視器。至於中國是否可能利用無人機空拍照片？漂浪島嶼認為，在無人機限高500公尺的情況下，不可能高過616公尺的觀音山，若是從觀音山頂起飛，考量到畫面起碼超過5至10公里的全景範圍，則相當挑戰風力與遙控距離。

漂浪島嶼分析「空拍101」的警訊。（取自漂浪島嶼臉書）

從照片在淡水河口外海拍攝的角度分析，漂浪島嶼表示，高度長焦壓縮比，讓500公尺高的101，看起來比616公尺觀音山更高，代表長焦距離非常遙遠，「專業攝影單位可以用鏡頭焦段及壓縮比，反推拍攝距離」；而從觀音山山頂、台北101的位置推算，俯拍角度大概在1000公尺左右、絕非「俯瞰」。

漂浪島嶼接續分析，由於淡江大橋9月合龍、淡水河口有白色霧氣，因此拍攝時間應落在10月之後，而畫面中大巨蛋（大型屋頂）反光角度是中央偏西，代表是中午之後拍攝的畫面。

「在侵入領海之外，更讓人憂心是領海外的遠距情蒐」，漂浪島嶼強調，雖然政府一直在強調共軍未逾越24海浬領海，但淡水河口作為防範突入斬首的戰略要地，顯然是一大警訊，而這張畫面出現的意義，在於釐清中國無人機、衛星偵蒐能力，避免暴露可見的軍武遭中國火力偵查、擊打。

