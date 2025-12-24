精準放射標靶治療助緩解攝護腺癌疼痛 醫籲提早檢查

（中央社記者林巧璉高雄24日電）一名80歲李姓患者近期出現頻尿狀況，原以為只是正常老化，經檢查確診為攝護腺癌，且已進展為骨轉移階段，骨頭疼痛不已；經「精準放射標靶治療」緩解疼痛，維持生活品質。

攝護腺癌發生率逐年上升，最新數據顯示已居男性第3大癌症。高雄榮民總醫院今天舉行記者會表示，今年成立「核子醫學科同位素治療中心」，引進精準放射標靶治療，透過接軌國際的尖端療法，為晚期病患帶來治療新希望。

高榮核子醫學科主任諶鴻遠說，這名李姓患者直到頻尿日益嚴重才前往醫院就診。經醫師檢查後，發現攝護腺特定抗原（PSA）指數異常升高，確診為攝護腺癌，且已進展為骨轉移階段，伴隨而來的骨骼疼痛讓他坐立難安，嚴重影響日常起居。

諶鴻遠說，李姓患者轉診至高雄榮總後，經醫療團隊評估接受精準放射標靶治療，原本困擾的疼痛感獲得緩解，讓他能較舒適地坐臥與活動，生活品質在癌症轉移的病程中仍能維持一定水準，也減輕了家屬的照護壓力。

外科部副部主任林子平說，攝護腺癌早期症狀不明顯，常被誤認為攝護腺肥大，台灣約有3成癌友確診時已是晚期轉移。隨著醫療進步，「精準放射標靶治療」的誕生，讓攝護腺癌進入精準治療的時代，也獲國內外重要治療指引最高證據等級的推薦。

林子平說，晚期攝護腺癌的治療常以荷爾蒙治療為主，但平均約3至5年後，癌細胞可能產生抗藥性，演變成「轉移性去勢抗性攝護腺癌」（mCRPC）。此階段癌細胞常轉移至骨頭，造成疼痛或病理性骨折。

高榮外科部主任余家政呼籲，早期發現仍是治療攝護腺癌的關鍵，建議50歲以上男性應定期接受PSA血液篩檢與肛門指診；若有家族史者，更應提早至45歲開始檢查，以利早期診斷與治療。

余家政說，高榮整合多專科團隊成立「核子醫學科同位素治療中心」，提供舒適的就醫環境與智慧輻射監控系統，致力於提供南部民眾高品質的癌症醫療服務。（編輯：李亨山）1141224