精準放射標靶 對治晚期攝護腺癌

美國前總統拜登後、英國前首相大衛卡麥隆、藝人余天接連傳出罹患攝護腺癌，位居男性第3大癌症。針對晚期、已轉移、又對荷爾蒙治療產生抗藥性的病友，高雄也有了「精準」放射標靶治療，能針對病灶「療診合一」，病程中較能維持生活品質、也減輕家屬的照護壓力。

高雄榮總核子醫學科主任 諶鴻遠：「這個病人從頭到整個全身，都有這種小點 (是)腫瘤，4個療程 4次(精準放射標靶)，全身的病灶都變很少。」

80歲李爺爺以「精準放射標靶治療」，控制「攝護腺癌」晚期病情。一般荷爾蒙治療攝護腺癌後，3-5年很可能產生抗藥性。

高雄榮總外科部副部主任 林子平：「攝護腺癌第4期的比例，一直維持在三成多，有化療的藥物，新一代的荷爾蒙抑制劑，它也是強壓男性荷爾蒙，所以當它有抗藥性的時候，往往連帶對這個(藥物)也已經抗藥了，鐳223 它只作用於骨頭，我們就會全身掃描，確定(癌細胞)只有(在)骨頭的病人，我們才提供這個治療，PARP抑制劑，它就需要做基因定序，精準的標靶治療的藥物，已經瀕臨第4期，多爭取一些可以局部治癒的機會。」

攝護腺癌晚期，5年存活率只剩下15%，轉移到骨頭帶來劇烈疼痛，更備受煎熬。

高雄榮總核子醫學科主任 諶鴻遠：「傳統的放射治療，避不開的地方，包括正常的骨盆腔組織，被輻射照到了腸道，也有可能受傷害，精準放射標靶，藥物是從血管打進去，在全身的地方都有機會殺到腫瘤，精準治療作法是，大部分的輻射線，可以聚集到病灶上，九成以上的攝護腺癌，都有被定位的功能，療診合一就是看得到病灶，我們才能夠治療到那個病灶，所以是to see is to kill。」

高雄榮總外科部主任 余家政：「精準治療就是不要濫殺無辜，(傳統)全身做放射(治療)，就好像核災事件就發生了，現在的標靶就是更精準，可以識別癌細胞的抗體，帶著有效的藥物到癌細胞那邊。」

精準醫療副作用低但需自費，降低6成惡化風險、死亡風險也降低近4成，緩解疼痛，讓攝護腺癌晚期病患，也能改善生活品質。

