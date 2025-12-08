精準放療助攻 克服高難度腫瘤治療

高雄榮民總醫院放射腫瘤部主任林裕為指出，癌症放射治療技術持續進步，從過去「固定打」進化到如今的「即時調整」，傳統放療往往依照治療初期影像經電腦輔助設計單一治療計畫，但隨著療程進行，病人體內的腫瘤與器官位置可能產生變化，若不即時修正，可能導致治療精準度下降並使組織承受不必要的劑量。

林裕為醫師說明，癌症病人的腫瘤和器官並非靜止不動，如果治療計畫不能跟著改變，就可能帶來不必要的副作用，這也是適應性放射治療日益受到重視的原因；適應性放射治療能依據病人每日影像變化，即時重新調整放射線角度與劑量，讓放射線「只打在該打的地方」，更有效控制腫瘤，同時降低正常組織的受照劑量。

以往放射治療多需先進行電腦斷層模擬定位，再根據影像經電腦設計治療計畫，全程以單一治療計劃進行；現在透過高雄榮總導入的放射治療銳視刀系統搭載超大面板高解析影像技術，能在治療機上完成定位與治療。林裕為醫師舉例，一位頭頸癌病人在療程中，團隊發現腫瘤體積逐漸縮小、腮腺位置也隨之變化。若沿用原本的照射範圍，正常組織將暴露在輻射中，造成口腔黏膜發炎或潰瘍等副作用。透過每日治療前影像比對，醫師可即時調整照射範圍與劑量，並可直接在治療機上完成定位與照射，讓治療更貼合當下解剖結構，真正做到「隨病人身體變化調整」，病人治療後追蹤情形良好，生活品質明顯提升。

林裕為醫師表示，隨著每日即時影像導引與自動化調整，整體治療效率明顯提升，大部分病人平均每日治療時間可縮短至原來的一半，減少病患長時間固定姿勢帶來的不適；適應性治療的重要性日益提升，是放射治療團隊日常治療規劃的重點考量。放射治療的目標不僅是控制腫瘤，更要控制副作用，讓病人能在安全範圍內達到最大治療效益。伴隨影像導引技術與人工智慧的發展，醫師更能精準掌握腫瘤與器官的變化，減少正常組織損傷，療程更短、更舒適。

對於體積較大的腫瘤如肝腫瘤、肺腫瘤等，常規放療常因劑量受限而難以達成理想控制。高雄榮總採用空間分割放射治療（SFRT）技術，在同一顆腫瘤中設計高、低劑量分布，以「點狀強化」概念達到控制效果。林裕為醫師指出，目前高雄榮總已有十多位病患採用此組合療法，臨床追蹤數據顯示具參考價值；適應性放療的影像數據也成為醫師決策的重要依據，讓治療計畫能根據實際變化快速微調，達到個人化的治療目標。