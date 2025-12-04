精準放療助攻 高雄榮總挑戰高難度腫瘤再創新局
【記者 王雯玲／高雄 報導】癌症放射治療技術持續進步，從過去的「固定打」進化到如今的「即時調整」。高雄榮民總醫院放射腫瘤部主任林裕為醫師指出，傳統放療往往依照治療初期影像經電腦輔助設計單一治療計畫，但隨著療程進行，病人體內的腫瘤與器官位置可能產生變化，若不即時修正，可能導致治療精準度下降並使組織承受不必要的劑量。
「癌症病人的腫瘤和器官並非靜止不動，如果治療計畫不能跟著改變，就可能帶來不必要的副作用。」林裕為醫師說明，這也是適應性放射治療（Adaptive Radiotherapy）日益受到重視的原因。適應性放射治療能依據病人每日影像變化，即時重新調整放射線角度與劑量，讓放射線「只打在該打的地方」，更有效控制腫瘤，同時降低正常組織的受照劑量。
以往放射治療多需先進行電腦斷層模擬定位，再根據影像經電腦設計治療計畫，全程以單一治療計劃進行。現在透過高雄榮總導入的放射治療銳視刀系統搭載超大面板高解析影像技術，能在治療機上完成定位與治療。
林裕為醫師舉例，一位頭頸癌病人在療程中，團隊發現腫瘤體積逐漸縮小、腮腺位置也隨之變化。若沿用原本的照射範圍，正常組織將暴露在輻射中，造成口腔黏膜發炎或潰瘍等副作用。透過每日治療前影像比對，醫師可即時調整照射範圍與劑量，並可直接在治療機上完成定位與照射，讓治療更貼合當下解剖結構，真正做到「隨病人身體變化調整」，病人治療後追蹤情形良好，生活品質明顯提升。
「過去我們只能觀察結果，現在能在治療過程中看到變化並即時修正。」林裕為醫師表示，隨著每日即時影像導引與自動化調整，整體治療效率明顯提升，大部分病人平均每日治療時間可縮短至原來的一半，減少病患長時間固定姿勢帶來的不適。
他進一步說明，適應性放療正在開啟癌症治療的新世代。臨床實務上，適應性治療的重要性日益提升，是放射治療團隊日常治療規劃的重點考量。放射治療的目標不僅是控制腫瘤，更要控制副作用，讓病人能在安全範圍內達到最大治療效益。伴隨影像導引技術與人工智慧的發展，醫師更能精準掌握腫瘤與器官的變化，減少正常組織損傷，療程更短、更舒適。
過去治療像是單向輸出，現在則是雙向互動。適應性放療結合影像與數據分析，不只是輔助工具，而是提升臨床判斷的重要依據。「影像的回饋讓每一次放射線都能發揮最大價值，更符合個別病人的需求。」
對於體積較大的腫瘤，如肝腫瘤、肺腫瘤等，常規放療常因劑量受限而難以達成理想控制。高雄榮總採用 SFRT（Spatially Fractionated Radiotherapy；空間分割放射治療） 技術，在同一顆腫瘤中設計高、低劑量分布，以「點狀強化」概念達到控制效果。
林裕為醫師分享，一位90多歲的高齡肝癌病人，腫瘤體積高達460立方公分，如同一個中型葡萄柚大小，過去治療難度高且風險高。林裕為醫師說明，當時團隊原本擔心病人體力無法承受高強度放療，但在空間分割放療技術的協助下，能將高劑量鎖定腫瘤核心、低劑量包覆周邊，並搭配免疫治療共同進行。令人驚訝的是，治療後僅兩週影像顯示腫瘤明顯縮小，四個月後幾乎消失，病人追蹤情況良好。
「這樣的技術讓我們能在保護正常組織與治療效果間取得平衡。」林裕為醫師表示，目前高雄榮總已有十多位病患採用此組合療法，臨床追蹤數據顯示具參考價值。適應性放療的影像數據也成為醫師決策的重要依據，讓治療計畫能根據實際變化快速微調，達到個人化的治療目標。
展望未來，本院將持續推動這項結合精準影像與即時調整的創新技術的應用與普及，期許為更多癌症病患提供更高效、更個人化且副作用更低的治療新選擇。（圖／記者王雯玲翻攝）
