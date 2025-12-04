精準放療助攻 高雄榮總挑戰高難度腫瘤再創新局

記者鍾和風/高雄報導

癌症放射治療技術持續進步，從過去的「固定打」進化到如今的「即時調整」。高雄榮民總醫院放射腫瘤部主任林裕為醫師指出，傳統放療往往依照治療初期影像經電腦輔助設計單一治療計畫，但隨著療程進行，病人體內的腫瘤與器官位置可能產生變化，若不即時修正，可能導致治療精準度下降，甚至使正常組織承受不必要的輻射劑量。





「癌症病人的腫瘤和器官並非靜止不動，如果治療計畫不能跟著改變，就可能帶來不必要的副作用。」林裕為醫師說明，這也是適應性放射治療（Adaptive Radiotherapy）日益受到重視的原因。適應性放射治療能依據病人每日影像變化，即時重新調整放射線角度與劑量，讓放射線「只打在該打的地方」，更有效控制腫瘤，同時降低正常組織的受照劑量。

廣告 廣告

以往放射治療多須先進行電腦斷層模擬定位，再根據影像經電腦設計治療計畫，全程以單一治療計畫進行。如今透過高雄榮總導入的放射治療銳視刀系統，搭載超大面板高解析影像技術，病患可直接在治療機上完成每日定位與治療，使放射線真正做到「跟著病人動」。





林裕為醫師舉例，一位頭頸癌病人在療程中，團隊發現腫瘤體積逐漸縮小，腮腺位置也隨之改變。若沿用原本的照射範圍，正常組織將暴露在不必要的輻射中，可能造成口腔黏膜發炎或潰瘍等副作用。透過每日治療前影像比對，醫師可即時調整照射範圍與劑量，並直接在治療機上完成定位與照射，讓治療更貼合當下的解剖結構。病人治療後追蹤情形良好，生活品質也明顯提升。

「過去我們只能觀察結果，現在能在治療過程中看到變化並即時修正。」林裕為醫師表示，隨著每日即時影像導引與自動化調整，整體治療效率明顯提升，大部分病人平均每日治療時間可縮短至原來的一半，減少長時間固定姿勢帶來的不適。他進一步說明，適應性放療正開啟癌症治療的新世代，臨床上已成為日常治療規劃的重要考量。放射治療的目標不僅是控制腫瘤，更要同時兼顧副作用的控制，讓病人在安全範圍內獲得最大治療效益。伴隨影像導引技術與人工智慧的發展，醫師能更精準掌握腫瘤與器官的變化，使療程更短、更舒適。

過去放射治療像是單向輸出，現在則成為雙向互動的精準調控。適應性放療結合影像與數據分析，不再只是輔助工具，而是提升臨床判斷的重要依據。「影像的即時回饋，讓每一次放射線都能發揮最大價值，更符合個別病人的需求。」林裕為醫師強調。

對於體積較大的腫瘤，如肝腫瘤、肺腫瘤等，常規放療常因劑量受限而難以達成理想控制。高雄榮總近年採用 SFRT（Spatially Fractionated Radiotherapy；空間分割放射治療）技術，在同一顆腫瘤中設計高、低劑量分布，以「點狀強化」的策略提高治療效果。

高雄榮民總醫院放射腫瘤部主任林裕為醫師。(圖/高雄榮總提供)





林裕為醫師分享，一位90多歲的高齡肝癌病人，腫瘤體積高達460立方公分，如同一個中型葡萄柚大小，過去治療難度高、風險也高。當時團隊原本擔心病人體力無法承受高強度放療，但在空間分割放療技術的協助下，能將高劑量鎖定腫瘤核心、低劑量包覆周邊，並搭配免疫治療同步進行。令人驚訝的是，治療後僅兩週影像即顯示腫瘤明顯縮小，四個月後幾乎消失，病人追蹤情況良好。

「這樣的技術讓我們能在保護正常組織與治療效果之間取得平衡。」林裕為醫師表示，目前高雄榮總已有十多位病患採用此組合療法，臨床追蹤數據顯示具有相當參考價值。適應性放療所累積的影像數據，也成為醫師治療決策的重要依據，讓治療計畫能依據實際變化快速微調，實踐真正的個人化治療。

展望未來，高雄榮總將持續推動結合精準影像與即時調整的創新技術，期許為更多癌症病患提供更高效、更個人化，且副作用更低的治療新選擇。