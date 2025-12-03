【華人健康網記者黃曼瑩／台北報導】精準植牙時代來臨，尤其全口重建技術造福許多患者！長庚醫院在All-on-X全口重建這項技術上的發展累積近千例成功案例，前(11/30)日在林口長庚復健大樓會議廳舉辦體系首屆「長庚植牙論壇」，以「All-on-X全口速定植牙之過去、現在、未來」為主題，邀集國內外權威專家共同探討如何以更安全、快速且精準的方式進行全口重建。論壇吸引北中南上百位牙醫師參與，現場討論熱烈，為國內植牙治療注入新思維，也展現長庚在植牙領域推動精準醫療的決心。

精準植牙時代來臨！長庚累計近千例All-on-X全口速定植牙成功案例

論壇由長庚決策委員會程文俊主任委員親臨致詞，並特別邀請到國際全口重建知名大師Dr. James Chow分享全球臨床研究與國際經驗。Dr. Chow在全口重建領域發表過多篇國際期刊論文，近來更聚焦於數位化全口重建技術，他指出，在數位科技浪潮下，這項技術的新趨勢及新運用，讓All-on-X全口重建能以全數位化流程，更快速且更精準地完成治療，大幅提升安全性與美觀度，讓醫師及病人都受惠。

國內全口重建專家、長庚醫院吳友仁教授也透過其近千例成功案例分享經驗，說明長庚醫院在All-on-X全口重建這項技術上的發展成果，以及未來將如何再進化，為全口缺牙患者帶來更便捷更優質的治療選項。

吳友仁教授指出，All-on-X技術源自1998年葡萄牙醫師Paulo Malo與全球植牙大廠Nobel Biocare共同提出的All-on-4治療概念，至今已有超過25年的臨床經驗累積。該項技術能以至少四支植體的支撐下重建整排牙齒，且一次手術即可完成療程，大幅縮短治療時間並提升病人的生活品質。但該技術需要高度手術技巧與假牙設計能力緊密配合，才能確保長期成功率，對醫療團隊是一大挑戰。

吳友仁教授以其牙周植牙專科醫師背景和美國假牙專科訓練的經驗，偕同長庚體系南北牙科部團隊，自2013年引進該項技術，目前已完成近千例治療案例，成功率高達99%，成為全台具代表性的全口速定植牙中心，為眾多全口缺牙患者帶來重拾笑容的機會。

論壇中，長庚醫院也同步分享最新數位設備導入成果，包括高解析影像、口內掃描、植牙規劃軟體、藍光導航手術輔助，以及最新的Photogrametry數位印模技術。這些科技能精準掌握患者骨質條件與植體位置，設計出臨時假牙，讓病人能在更短時間內取得更美觀且耐用的臨時假牙。

第一屆長庚植牙論壇，特邀James Chow教授(右5)擔任主講嘉賓，並由長庚吳友仁教授（右6）及鍾子芸醫師（右3）分享長庚醫院治療經驗及案例，一同討論植牙術式並進行回饋與交流，互相學習新技術。（圖片提供／長庚醫院）

長庚醫院表示，醫院將持續整合臨床、教學與研究，推動數位牙科與精準植牙發展，提升全口重建的長期穩定性與安全性，讓更多患者受惠。同時，未來將定期舉辦相關專業研討會，展現長庚醫院在植牙治療領域的專業實力，以及接軌國際醫療的企圖心，以提供民眾更先進、更安全、更具信賴度的口腔醫療照護。

資料來源：華人健康網

https://www.top1health.com/Article/88/97321

