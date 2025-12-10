生活中心／陳堯棋 張皓宇 新北報導

隨著台灣進入超高齡社會，長者缺牙問題日益普遍，過去傳統全口重建植牙，患者須忍痛植入多根植體，也曾出現植牙失敗，導致無法進食的案例。國內牙醫診所現在普遍引進「一日全口重建」的植牙技術，以少數植體支撐整排假牙，不只治療過程更快速、傷口更小。臨床數據更發現，術後10年以上，超過九成的患者，仍然維持良好的口腔功能。

牙醫師仔細檢查患者的口腔功能，劉太太因懷孕生小孩，鈣質流失，導致掉牙，透過數位導引植牙系統"All-on-4"全口重建手術後，徹底重生。患者劉太太：「吃東西都必須要吃一些比較鬆軟的，加上在備餐食的時候，可能就是稍微還是要煮，比較適合自己吃的，後來是知道說有這個（植牙）術式，有朋友推薦，做一個適合我的治療計畫，慢慢地慢慢地就是，趕快把這件事情給解決掉，讓我恢復我正常可以吃東西的狀況。」植牙前，牙醫師會先進行衛教說明、術前評估，以全口重建植牙為例，使用超精準微創動態導航儀，在上、下顎，只須植入少數植體，再將假牙植入齒槽骨中，手術完成當天，就可以配戴臨時假牙，恢復進食。

廣告 廣告

精準植牙時代來臨 「ALL-on-4」植牙十年維持率逾9成

"ALL-on-4"植牙技術，臨床數據十年維持率逾9成。（圖／民視新聞）牙醫師康智為：「這種（植牙）技術的原理，是利用4到6支的人工牙根，以特殊的角度植入在我們齒槽骨，相對比較穩定的位置，而且不用補骨，而且正是因為如此，所以在一開始植入的時候，就可以達到非常好的穩定性，All-on-4術式的人工植牙，它的植體存活率，在10年的追蹤率可以高達96.9%。」患者不用額外補骨，即可穩定支撐整排假牙，而且治療過程更快速、傷口更小，口腔功能也能達到和傳統植牙的一樣穩定度，但這項技術的要求相對較高。

精準植牙時代來臨 「ALL-on-4」植牙十年維持率逾9成

"ALL-on-4"使用超精準微創動態導航儀。（圖／民視新聞）牙醫師康智為：「把全口複雜的療程，比方說從牙周的治療，到拔牙植牙，甚至假牙製作，全部壓縮到一天之內完成，所以對於患者在選擇醫療團隊，有三點至少需要注意的，第一點就是術前的評估，第二點就是植體的選擇，第三點就是醫療團隊的臨床技術，臨床的醫療團隊，他有沒有辦法有這個技術，可以應付各種有可能會遇到的術式。」醫療團隊接受原廠訓練且獲得認證，搭配假牙設計能力，以確保手術精準度和長期成功率，精準植牙時代來臨，為民眾帶來一大福音。

原文出處：精準植牙時代來臨 「ALL-on-4」植牙十年維持率逾9成

更多民視新聞報導

台中州廳古蹟慘變廢墟 網怒：亂挖地面破壞水池「看了不生氣嗎？」

講座報名／擺脫惱人耳鳴眩暈！ 專家揭秋冬高風險警訊

明起2階段變天！週末入冬首波冷氣團報到 「急凍10度」時間點出爐

