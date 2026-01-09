精準氣溫是這樣來的！玉山觀測員每早「燒開水」救儀器 鄭明典揭露全台最高海拔除冰日常

當你一早醒來，習慣性地滑開手機確認今日氣溫時，可能很難想像，這些精確到小數點的數據，竟然是靠「一壺熱開水」救回來的。前氣象局長鄭明典揭露了玉山北峰氣象站的雪季日常：為了不讓精密儀器在低溫中罷工，觀測員每天都得執行一場全台海拔最高的「開水除冰」任務。

氣溫數據失真危機？儀器夜間淪為「冰棒」

在海拔 3851 公尺的玉山北峰，雪季濕度過高時，精密的氣象觀測儀器常在夜間結成厚冰。鄭明典直言，這不僅是低溫問題，結冰會直接影響感測器的靈敏度，導致數據無法正常傳輸。為了維持我們每天看到的精準氣溫，觀測員起床後的首要任務不是泡咖啡，而是「燒開水救儀器」。

黃金除冰時機：為何必須趕在日照前？

這場除冰任務具備高度的急迫性。觀測員必須在清晨提著滾燙的開水，頂著寒風攀上觀測塔，利用熱水淋灑迅速溶冰。

之所以要趕在日出前完成，是因為一旦完成初步除冰，白天僅需靠著**「一點點日照微溫」**，儀器就能維持不結冰的狀態，直到下一次入夜。這意味著，清晨這壺開水是重啟儀器的關鍵鑰匙，若錯過時機，儀器可能因封凍而整日停擺。

最原始也最專業：守護數據的職人魂

「最簡單的方法，往往最有效。」鄭明典表示，燒開水除冰雖然看似土法煉鋼，卻是高山觀測員守護數據最直接的方式。這份全台最高海拔的職人日常，讓民眾看見精準氣象報告背後，除了科學計算，更多了一份對觀測使命的堅持。