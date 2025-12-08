精準治療 肝癌末期逆轉康復

醫療團隊贈花的宋女士祝福她抗癌成功。（記者張正量攝）

記者張正量∕宜蘭報導

國立陽明交通大學附設宜蘭醫院腫瘤醫學中心8日宣布一起罕見且成功的末期肝癌治療案例，一名女性癌症患者在台北被醫師宣布四期癌未後，在陽交大醫療團隊祭出精準與自動化醫療進行化療與電療後，奇跡讓癌細胞消失，院方8日送上鮮花給宋女祝福她恢復健康。

74歲的宋女士於10前年確診肝癌，並伴隨雙側肺部數百顆轉移，肝腫瘤有18公分，肺部轉移的腫廇更有多達上百顆，甚至出現腹水、黃疸與嚴重呼吸困難，宋女士說，她是帶著氧氣與輪椅回來家鄉宜蘭就診。陽交大宜蘭醫療團隊評估後，果斷停止無效的標靶治療，改以化學治療介入。兩個月後，肝與肺部原本多達數百顆的腫瘤大幅縮小甚至近乎消失，腫瘤指數從80.4降回正常。

面對這段經歷，宋女士感動地說：「我們家族很多人都死於癌症，沒想到輪到自己會來得這麼快，而且還是末期，更沒想到治療3個月後就完全復原，真的是奇蹟，現在看到王緯書主任，就覺得很有安全感。」

隨後宋女士配合進行長期追蹤和治療，第五年追蹤時，腫瘤指數再度升高，肝內出現一點二公分新腫瘤，醫療團隊採用精準放射線治療搭配化療，腫瘤再次完全消失，目前她的腫瘤未再復發，健康持續穩定。