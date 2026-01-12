精準為名，璀璨為語！RICHARD MILLE 以精湛工藝與前衛審美雕琢女性腕錶，讓時間成為一場風格實驗 | BAZAAR

COPYRIGHT: Hearst Owned

RICHARD MILLE 女錶之美：不喧嘩，卻震懾

對 RICHARD MILLE 而言，女性腕錶從來不是尺寸或裝飾的調整，而是一場從材質、結構到工藝層層推演的創作命題。品牌以自製機芯為核心，將工程思維、極限物料與珠寶鑲嵌納入同一套精密系統中，讓腕錶的比例、層次與視覺節奏回歸到結構本身，精準貼合當代女性的佩戴美學。當鑽石不再是附加裝飾，而是隨機械一同被設計與配置，光影便內化為時間的一部分，「美」與「力」亦被收束於同一視角，形塑出鮮明而自持的風格輪廓。

當機械之心遇上女性力量

力量可以璀璨，柔軟亦能精準，RICHARD MILLE 始終以機械作為美學起點：材質詮釋態度、結構生成語彙、光影鋪展風格，而機芯則是貫穿運行的靈魂軸心。系列女錶的設計構成，也由此展開——無論是 RM 037 系列所搭載的 CRMA1 自動上鍊鏤空機芯，或是 RM 07-01 所搭配的 CRMA2 自動上鍊鏤空機芯，皆透過可變幾何結構自動盤與可變慣性擺輪，讓時間成為一種被精密計算的美。其精確的走時節奏，也讓隱於其中的工藝細節悄然顯現：提供高穩定性與抗震基礎的五級鈦合金底板，使鏤空機芯在動態中依然維持穩定表現；Carbon TPT® 高科技碳纖維則以層層交錯的纖維紋理，建構出獨具辨識度的視覺表情。於是，優雅不再只是感性修辭，而是一種由工程精度所支撐的內在力量，與當代女性形成深層共鳴。

兩種結構語言，四種風格表情

RM 037 與 RM 07-01 兩大女錶系列，分別揭示了 RICHARD MILLE 在女錶創作中的兩種思路。前者以更具層次感與秩序性的機械配置，勾勒出清晰而立體的造型輪廓，展現理性架構下的精準張力；後者則藉由輕盈比例與多元材質，開展出更為流動、自由的設計走向。隨著兩種結構語言的推演，四款鑲鑽女錶各自呈現獨特風貌，在鑽石光影與質感對比之間，成為女性自我識別與穿戴風格的延伸。

華麗風格表態：RM 037 紅金雪花鑲鑽腕錶

RM 037 的氣場，源自其 52.63 x 34.40 mm 的大器曲線。酒桶形紅金錶殼上鋪陳綿密且大小不一的雪花鑲嵌鑽石，鑽光隨結構線條有序展開，如霜雪覆於腕間，形成高辨識度的風格語調，也展現出高度自持的華麗美感。

鏤空錶盤中央以鑽石鑲框引導視覺，襯托下方 CRMA1 自製機芯之美；超大日期視窗設於錶盤 12 點鐘位置，而功能選擇器則置於於錶殼側邊，將實用機能自然融入整體設計之中。鏤空橋板與齒輪配置所揭示的，是一套以結構穩定與精準運作為核心的機械體系，讓風格建立於工程基礎之上，亦彰顯品牌的高製錶標準。

浪漫風格演繹：RM 07-01 Starry Night 星夜腕錶

作為 Intergalactic 星系列的一員，RM 07-01 Starry Night 將時間引入夜色語境之中。相較於 RM 037 以結構秩序主導表現形式，此款腕錶以藝術想像鋪展視覺氛圍：Carbon TPT® 碳纖維為整體構圖奠定深邃基調，細緻交錯的波紋圖騰宛如墨色星雲；錶圈與錶盤上點綴 181 顆鑽石與 701 枚紅金鑲爪，不規則的疏密排列彷彿從夜幕中迸裂而出的星光流瀑，於腕間恣意漫瀉，最終收束為一種感性主導、卻依然精準運行的風格節奏。

核心搭載 CRMA2 自動上鍊鏤空機芯，結合可變幾何自動盤、五級鈦合金橋板與高抗震性的 INCABLOC 裝置；此配置不僅優化上鍊效率，也在輕量化、結構剛性與整體運作之間取得細膩平衡，不僅讓走時維持精準穩定，也讓 RM 07-01 Starry Night 的浪漫意象並非是情緒的即興揮灑，而是牢牢植基於 RICHARD MILLE 一貫嚴謹的工程邏輯。

優雅風格定調：RM 07-01白金雪花鑲鑽腕錶

RM 07-01 白金雪花鑲鑽腕錶以純粹姿態，詮釋出屬於當代女性的優雅樣貌。錶殼、錶盤與 Open-link 錶鍊皆以大小不一的雪花鑲鑽縝密鋪陳，在精準工藝下形成極為細緻的表面質地；鑽石更以近乎無縫的光感密度覆蓋腕間，將絢爛光芒徹底內化，轉化為均質、安靜、卻不容忽視的恆定姿態，展現極致講究的美。

在如此高度珠寶化的語境中，RM 07-01 標誌性的酒桶形比例與機械語言依然清晰可辨。內部 CRMA2 自動上鍊機芯維持精準運作，五級鈦合金底板與橋板經由微噴砂與電漿處理，將工程剛性隱於璀璨之下；白金錶殼上的多點螺絲與雪花鑲鑽構成一致視覺，讓這份由結構所確立的優雅，在佩戴過程中持續成立。

理性風格詮釋：RM 07-01白金鑲梯鑽腕錶

相較於雪花鑲嵌所營造的均質光感，RM 07-01 白金鑲梯鑽腕錶以幾何秩序鋪展璀璨肌理。梯形切割鑽石沿著酒桶形錶殼外圈精準排列，使光影循著俐落邊界推進，完成理性美學的極致演繹。

錶盤中央延續梯鑽鋪陳，鑽石依循既定軸線配置，讓整體表現回歸內斂而克制。內部同樣搭載 CRMA2 自動上鍊機芯，鏤空結構基底讓時間的運行節奏得以被直觀感知；深灰色調的機械層次與白金及鑽石形成對比，在明與暗之間取得恰到好處的平衡，使理性自視覺延展，最終化為腕間的風格表述。

