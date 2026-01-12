精準為名，璀璨為語！RICHARD MILLE 以精湛工藝與前衛審美雕琢女性腕錶，讓時間成為一場風格實驗 | BAZAAR
COPYRIGHT: Hearst Owned
RICHARD MILLE 女錶之美：不喧嘩，卻震懾
對 RICHARD MILLE 而言，女性腕錶從來不是尺寸或裝飾的調整，而是一場從材質、結構到工藝層層推演的創作命題。品牌以自製機芯為核心，將工程思維、極限物料與珠寶鑲嵌納入同一套精密系統中，讓腕錶的比例、層次與視覺節奏回歸到結構本身，精準貼合當代女性的佩戴美學。當鑽石不再是附加裝飾，而是隨機械一同被設計與配置，光影便內化為時間的一部分，「美」與「力」亦被收束於同一視角，形塑出鮮明而自持的風格輪廓。
COPYRIGHT: Hearst Owned
當機械之心遇上女性力量
力量可以璀璨，柔軟亦能精準，RICHARD MILLE 始終以機械作為美學起點：材質詮釋態度、結構生成語彙、光影鋪展風格，而機芯則是貫穿運行的靈魂軸心。系列女錶的設計構成，也由此展開——無論是 RM 037 系列所搭載的 CRMA1 自動上鍊鏤空機芯，或是 RM 07-01 所搭配的 CRMA2 自動上鍊鏤空機芯，皆透過可變幾何結構自動盤與可變慣性擺輪，讓時間成為一種被精密計算的美。其精確的走時節奏，也讓隱於其中的工藝細節悄然顯現：提供高穩定性與抗震基礎的五級鈦合金底板，使鏤空機芯在動態中依然維持穩定表現；Carbon TPT® 高科技碳纖維則以層層交錯的纖維紋理，建構出獨具辨識度的視覺表情。於是，優雅不再只是感性修辭，而是一種由工程精度所支撐的內在力量，與當代女性形成深層共鳴。
兩種結構語言，四種風格表情
RM 037 與 RM 07-01 兩大女錶系列，分別揭示了 RICHARD MILLE 在女錶創作中的兩種思路。前者以更具層次感與秩序性的機械配置，勾勒出清晰而立體的造型輪廓，展現理性架構下的精準張力；後者則藉由輕盈比例與多元材質，開展出更為流動、自由的設計走向。隨著兩種結構語言的推演，四款鑲鑽女錶各自呈現獨特風貌，在鑽石光影與質感對比之間，成為女性自我識別與穿戴風格的延伸。
COPYRIGHT: Hearst Owned
華麗風格表態：RM 037 紅金雪花鑲鑽腕錶
RM 037 的氣場，源自其 52.63 x 34.40 mm 的大器曲線。酒桶形紅金錶殼上鋪陳綿密且大小不一的雪花鑲嵌鑽石，鑽光隨結構線條有序展開，如霜雪覆於腕間，形成高辨識度的風格語調，也展現出高度自持的華麗美感。
COPYRIGHT: Hearst Owned
鏤空錶盤中央以鑽石鑲框引導視覺，襯托下方 CRMA1 自製機芯之美；超大日期視窗設於錶盤 12 點鐘位置，而功能選擇器則置於於錶殼側邊，將實用機能自然融入整體設計之中。鏤空橋板與齒輪配置所揭示的，是一套以結構穩定與精準運作為核心的機械體系，讓風格建立於工程基礎之上，亦彰顯品牌的高製錶標準。
COPYRIGHT: Hearst Owned
浪漫風格演繹：RM 07-01 Starry Night 星夜腕錶
作為 Intergalactic 星系列的一員，RM 07-01 Starry Night 將時間引入夜色語境之中。相較於 RM 037 以結構秩序主導表現形式，此款腕錶以藝術想像鋪展視覺氛圍：Carbon TPT® 碳纖維為整體構圖奠定深邃基調，細緻交錯的波紋圖騰宛如墨色星雲；錶圈與錶盤上點綴 181 顆鑽石與 701 枚紅金鑲爪，不規則的疏密排列彷彿從夜幕中迸裂而出的星光流瀑，於腕間恣意漫瀉，最終收束為一種感性主導、卻依然精準運行的風格節奏。
COPYRIGHT: Hearst Owned
核心搭載 CRMA2 自動上鍊鏤空機芯，結合可變幾何自動盤、五級鈦合金橋板與高抗震性的 INCABLOC 裝置；此配置不僅優化上鍊效率，也在輕量化、結構剛性與整體運作之間取得細膩平衡，不僅讓走時維持精準穩定，也讓 RM 07-01 Starry Night 的浪漫意象並非是情緒的即興揮灑，而是牢牢植基於 RICHARD MILLE 一貫嚴謹的工程邏輯。
COPYRIGHT: Hearst Owned
優雅風格定調：RM 07-01白金雪花鑲鑽腕錶
RM 07-01 白金雪花鑲鑽腕錶以純粹姿態，詮釋出屬於當代女性的優雅樣貌。錶殼、錶盤與 Open-link 錶鍊皆以大小不一的雪花鑲鑽縝密鋪陳，在精準工藝下形成極為細緻的表面質地；鑽石更以近乎無縫的光感密度覆蓋腕間，將絢爛光芒徹底內化，轉化為均質、安靜、卻不容忽視的恆定姿態，展現極致講究的美。
COPYRIGHT: Hearst Owned
在如此高度珠寶化的語境中，RM 07-01 標誌性的酒桶形比例與機械語言依然清晰可辨。內部 CRMA2 自動上鍊機芯維持精準運作，五級鈦合金底板與橋板經由微噴砂與電漿處理，將工程剛性隱於璀璨之下；白金錶殼上的多點螺絲與雪花鑲鑽構成一致視覺，讓這份由結構所確立的優雅，在佩戴過程中持續成立。
COPYRIGHT: Hearst Owned
理性風格詮釋：RM 07-01白金鑲梯鑽腕錶
相較於雪花鑲嵌所營造的均質光感，RM 07-01 白金鑲梯鑽腕錶以幾何秩序鋪展璀璨肌理。梯形切割鑽石沿著酒桶形錶殼外圈精準排列，使光影循著俐落邊界推進，完成理性美學的極致演繹。
COPYRIGHT: Hearst Owned
錶盤中央延續梯鑽鋪陳，鑽石依循既定軸線配置，讓整體表現回歸內斂而克制。內部同樣搭載 CRMA2 自動上鍊機芯，鏤空結構基底讓時間的運行節奏得以被直觀感知；深灰色調的機械層次與白金及鑽石形成對比，在明與暗之間取得恰到好處的平衡，使理性自視覺延展，最終化為腕間的風格表述。
＊本文由哈潑時尚 Harper's BAZAAR 報導，未經授權同意不得轉載
其他人也在看
阿諾認隆乳火辣球場片瘋傳！被酸「假奶有什麼好看」高EQ回擊
女星阿諾（本名涂珊）因主持《食尚玩家》而打開知名度，平時在螢幕前率真搞笑、毫無包袱的形象深受粉絲喜愛。日前，她自曝已完成隆乳手術，引發熱議，也透露曾被酸「有人說假奶有什麼好看的？」對此，她高EQ回應，展現幽默又自信的態度。中時新聞網 ・ 9 小時前 ・ 32
越南女逛101被櫃姐歧視「那很貴」！賈永婕海巡親回一句話 2萬人讚爆
該網友表示，這位移工朋友以禮貌態度向專櫃女店員詢問鞋款，卻遭對方以不悅語氣回應「那很貴」，之後更被對方忽視。移工再度詢問是否有37號鞋款時，對方則冷淡地回應「我們沒有37號」，完全無意願協助。原PO直言，2026年仍發生這類歧視事件，實在讓她身為台灣人感到丟臉，不...CTWANT ・ 23 小時前 ・ 280
明冷氣團又來！3縣市低溫特報「跌破10度」 1圖看懂溫度變化
氣象署今天下午發布低溫特報，大陸冷氣團及輻射冷卻影響，明晨至上午局部地區有10度以下氣溫（黃色燈號）發生的機率，範圍包括新北市、桃園市、新竹縣，提醒民眾注意保暖及日夜溫差。此外，北部、宜蘭低溫約12、13度其他地區低溫14至17度，入夜之後，各地低溫將比清晨再低1至...CTWANT ・ 11 小時前 ・ 發表留言
曹西平靈堂傳冷清「沒藝人現身」！殯葬業者道歉揭真相 乾兒子慟發聲
小冬瓜強調，自己從未向任何媒體提供或透露弔唁人數相關資訊，也未曾掌握或統計實際到場人數，更不可能說出「親友與藝人未現身、場面冷清」等內容。他直言，相關報導恐造成家屬對治喪團隊協助與服務的誤解，盼外界協助更正與說明，對因此造成的困擾也深表歉意。據了解，曹西...CTWANT ・ 1 天前 ・ 57
全台大回暖！冷空氣休息一週 「這天起」再明顯轉冷
今（12）日大陸冷氣團減弱，北部及宜蘭氣溫回升，北部、東半部高溫19至21度，中南部高溫23至24度，各地低溫11至15度，其中高雄以北局部近山區及空曠地區有10度左右或以下低溫，各地早晚仍偏冷。氣象粉專也提到，冷空氣將休息一週，不過這天起將明顯轉冷，時間曝光。三立新聞網 setn.com ・ 22 小時前 ・ 2
300萬網紅爆染愛滋！背長滿藤壺顆粒 友目睹驚悚一幕：以為螞蟻在爬
一名中國跨性別網紅為男兒身，在網路上以「男扮女裝」爆紅，擁有超過300萬粉絲，近日被抓包直播時桌上出現抗愛滋病毒的藥物，引起議論。有網友挖出，網紅小黃豆曾爆料其背部長滿「藤壺」顆粒。三立新聞網 setn.com ・ 22 小時前 ・ 95
冷氣團明南下！新北桃竹低溫探十度 週六起北東轉溼冷
（記者許皓庭／綜合報導）2026 年首波寒流影響進入尾聲，但受輻射冷卻影響，中央氣象署今（12）日對新北、桃園 […]引新聞 ・ 19 小時前 ・ 5
「糖漿畢業了！」國安基金護盤279天宣布退場 網哭：明天人踩人
國安基金在2025年4月9日爆發股災時進場護盤，時間已達279天，這期間台股不僅回穩，更屢創新高。國安基金例行委員會今（12）日即宣布退場，對此，不少網友驚呼「糖漿畢業了」、「國安不要走」、「明天人踩人」，也有人擔心國安基金退場後，台股是否將面臨震盪考驗。Yahoo奇摩股市 ・ 12 小時前 ・ 34
蔣萬安連任路被「他」斬斷？傳賴清德點名親征 大咖領軍助攻選情
即時中心／黃于庭報導為了即將到來的2026九合一大選，民進黨近期積極布局，多縣市人選已陸續拍板。外界相當關注的首都台北市，除了已向黨中央遞交意向書表態參選的壯闊台灣聯盟創辦人吳怡農之外，其餘人選尚未明朗；其中包括綠委王世堅、沈伯洋等人，均被點名有望挑戰現任市長蔣萬安。對此，《鏡報》今（11）日報導，總統兼黨主席賴清德苦勸綠委吳思瑤未果，對人選已經有新的考量。民視 ・ 21 小時前 ・ 1065
國民黨慘了！媒體人預言2026恐大敗、狂丟5縣市 敗因竟是「他」
即時中心／高睿鴻報導雖然去（2025）年夏天於「全國大罷免」一戰遭逢失利，但民進黨很快站穩腳跟，迅速備戰2026年縣市長大選；近日已對多縣市完成徵召或提名，等同讓選戰提早開打。比起綠營積極整軍經武，國民黨不斷挨轟動作慢，多數縣市都還無法確定誰能出戰，且內部矛盾嚴重；為此，民調機構《美麗島電子報》董事長吳子嘉重砲猛轟藍營，直言若主席鄭麗文不拿出魄力，國民黨可能至少得丟5縣市，而她本人也得黯然下台。民視 ・ 21 小時前 ・ 1081
全台大回暖冷空氣休一週！氣象粉專示警「這1天」要變冷
生活中心／張予柔報導大陸冷氣團逐漸減弱，台灣今（12）天各地氣溫回升，太陽也久違的露臉，讓不少民眾明顯感受到暖意。北部及宜蘭白天高溫回升至19至21度，中南部則可來到23至24度，不過清晨與夜間低溫仍偏低，各地約落在11至15度之間，高雄以北部分近山區及空曠地區，仍可能出現10度左右甚至更低的低溫，早晚寒意仍很明顯。氣象粉專也提到，冷空氣將休息一週，不過「這1天」將轉冷。民視 ・ 21 小時前 ・ 5
兩樣情！台塑2025年虧損擴大至百億元 僅南亞、台塑化賺錢
台塑（1301）繼2024年迎來史上第一次不賺錢的冰河期後，今（12）日公告2025年歸屬母公司稅後淨損100.5億元，每股虧損1.58元，較前年虧損0.2元擴大，台化（1326）也由盈轉虧，每股虧損0.94元；台塑化（6505）以及南亞（1303）則分別繳出每股盈餘1.04元以及0.57元成績，並較2024年增加。Yahoo奇摩股市 ・ 16 小時前 ・ 22
AI沒泡沫還更猛！台股績效大翻盤 霸榜前五名是這幾檔
根據CMoney統計，今年以來截至1/9止，台股主、被動ETF在科技巨頭AI資本支出續增下，台股科技相關ETF股價表現脫穎而出，績效最好的前10檔ETF之中，前三名分別是新光臺灣半導體30(00904)、台新臺灣IC設計(00947)、兆豐台灣晶圓製造(00913)，報酬率分別有9.42%、8.49%、7.66%，且全都是半導體相關ETF，至於主動式台股ETF則漲勢暫歇，僅主動野村台灣50(00985A)、主動安聯台灣高息(00984A)績效表現不俗，仍有4%以上的水準表現。三立新聞網 setn.com ・ 2 小時前 ・ 2
「台灣最速火球男」林振瑋無緣經典賽！好想打但球團一原因不放人
[FTNN新聞網]實習記者劉尚語／綜合報導世界棒球經典賽（WBC）中華隊43人名單今（12）日清晨提前曝光後卻馬上出現變數。被封「台灣最速火球男」、效力美國職棒...FTNN新聞網 ・ 19 小時前 ・ 13
宋仲基逛台北爽嗑這包零食 「香菜控」蔡英文比讚轉發：歡迎來台灣
韓星宋仲基日前來台參加金唱片頒獎典禮，並擔任壓軸頒獎人，他今天（1/12）貼出自己悠遊台北街頭的畫面，拿著一包香菜口味的零食露出滿足的微笑；身為「香菜控」的前總統蔡英文也轉發，歡迎這位同好巨星來到台灣。太報 ・ 10 小時前 ・ 88
屠龍刀出鞘！終結蔣萬安連任之路？王世堅曝綠營最強王牌
即時中心／顏一軒、陳治甬報導九合一大選倒數321天，民進黨尚未拍板台北市長參選人，除已表態的壯闊台灣聯盟理事長吳怡農外，綠委王世堅今（11）日替黨內台南市長初選擬參選人陳亭妃助陣時點名，行政院長卓榮泰、副院長鄭麗君、民進黨秘書長徐國勇、綠委莊瑞雄與前立委高嘉瑜都是學養俱佳、才德兼備的人選，並強調「我完全沒有在考慮（選市長）這件事」。民視 ・ 21 小時前 ・ 271
黃安「台北飛中國」出事了！台下狂喊：下來吧
娛樂中心／李汶臻報導63歲資深藝人黃安，在2023年4月因左眼視網膜突然剝落，返回台灣緊急動手術，他當時有一度處於半瞎狀態，時間長達3個月左右。近年來定居中國的他，常透過微博平台更新近況；黃安11日上傳最新影片，透露日前身體健康狀況又亮紅燈。消息曝光，引發網友熱議。民視 ・ 1 天前 ・ 140
預設竟是關閉！LINE「救命功能」快檢查 將成帳號保命符
近年網路詐騙手法層出不窮，通訊軟體也成為詐騙集團鎖定的主要管道。近日有網友發現，LINE推出的防詐功能「偵測可疑網站」已上線，卻是預設關閉，隨即發文提醒用戶盡快手動開啟，直呼這項功能根本是帳號安全的「救命功能」。對此，LINE官方也建議該功能已正式推出，呼籲用戶更新版本後自行啟用。鏡週刊Mirror Media ・ 19 小時前 ・ 3
告別冷氣團！下週飆28℃專家曝「變天時間」
生活中心／李筱舲報導未來一週天氣出爐！天氣風險公司WeatherRisk指出，今（11）日雖然天氣寒冷，但從明（12）日開始就要轉暖了，尤其是「這天」各地氣溫回升顯著，高溫可能來到24至28度，大家可以好好把握這段冬日暖陽。而下波冷空氣預計將在下週六抵達，不過強度並不強，預估僅為一般的東北季風程度。民視 ・ 1 天前 ・ 7
早餐空腹喝「這類飲品」恐養出大腸癌 醫示警：像每天潑酸腐蝕
早餐來一杯含糖飲料，也許可以讓你…民報 ・ 14 小時前 ・ 2