精準發酵咖啡技術 東海大學勇奪教育部創新創業競賽金獎

《圖說》東海大學「原地起啡」團隊，由農健學院江文德院長(右1)領軍，並在食科系陳立賢老師(右2)指導下，勇奪精準健康產業創新創業競賽金獎。

【民眾網記者諸葛志一台中報導】東海大學「原地起啡」學生創業團隊，運用本土酵母打造出可複製的智慧咖啡發酵系統，將研究成果轉化為具產業應用潛力的創新解方，日前於教育部舉辦的「全國大專院校精準健康產業創新創業競賽」中脫穎而出，榮獲金獎肯定。

由農業暨健康學院江文德院長主持並領軍的「教育部精準健康產業創新創業計畫」，系統性培養學生將學術研究落實於產業應用，為台灣的生技、醫療與健康產業厚植人才競爭力。此次食品科學系陳立賢老師指導的「原地起啡」團隊，憑藉結合食品微生物、精準發酵與智慧分析的創新構想，一舉奪下本屆競賽的多元農業組金獎。

江文德院長表示，這項殊榮彰顯東海大學長期深耕健康農業與創新創業人才培育的具體成效，積極鼓勵學生深入產地、回應產業實際需求，並在實作歷程中強化跨域整合能力、累積社會實踐經驗。

「原地起啡」團隊聚焦台灣在地咖啡產業，嘗試導入科學化、可預測的品質管理模式。團隊核心成員、食科系學生廖璿安表示，咖啡發酵過程長期仰賴經驗，易導致品質不穩定，為解決此一產業痛點，團隊提出以本土酵母篩選、菌相分析與精準發酵監控為基礎的解決方案。

指導老師陳立賢進一步指出，團隊將食品科學、微生物技術與智慧化數據分析導入農業現場，建立可複製、可驗證的發酵流程，不僅有效提升咖啡風味穩定度，也兼顧產品健康價值與法規合規性，充分展現精準健康產業在農業加值應用上的發展潛力。

陳立賢強調，「原地起啡」的成功不僅來自技術創新，更源於團隊長時間投入實驗驗證、產地溝通與跨領域協作的累積成果，凸顯食品科學專業在精準健康與永續農業領域中的實務價值。廖璿安同學亦分享到，參賽過程讓他們跳脫理論思維，學習從市場商業角度重新審視研究成果。團隊希望以這套智慧化的發酵技術，協助台灣咖啡農提升品質與產值，讓食品智慧科學成為產業升級的重要推手。