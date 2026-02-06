精準計時！他靠「快槍紓壓」海撈20萬 小姐「1節時長、價碼」曝光

記者林昱孜／嘉義報導

綠色鐵皮屋竟暗藏春色！一名黃姓男子自去年9月起，在嘉義水上鄉某處經營應召站，容留4名女子從事性交易，為求「翻桌率」竟在設置精準計時器，嚴格控管每節交易時間僅25分鐘，警方接獲檢舉見時機成熟一舉逮獲。嘉義地方法院審理後，依圖利容留性交罪，判處黃男應執行有期徒刑4個月，得易科罰金。

判決書指出，黃男在嘉義縣水上鄉承租一處綠色鐵皮屋作為掩護，媒介及容留賴姓、曾姓、張姓及一名越南籍女子等4人接客，專做白天生意，每當男客上門，黃男談妥條件後便安排小姐入內服務。

黃男為精準掌控時間，特別準備了計時器，規定每次性交易時間嚴格限制在25分鐘，每節收費1500元，黃男從中抽取500元仲介費，其餘1000元歸應召女子所有。

警方接獲線報蒐證，於今年1月15日下午持嘉義地院核發之搜索票前往突擊，當場查獲保險套3個、潤滑油1條、現金3000元，以及黃男用來「精準控時」的計時器1個。

黃男在偵訊時坦承犯行，供稱自去年9月開張至被查獲為止，每月平均獲利約5萬元，短短4個月就入袋20萬元。法院審理認為，黃男容留4名不同女子從事性交易，行為個別獨立且具營利意圖，應分論併罰；考量其坦承犯行，最終判處應執行有期徒刑4個月，犯罪所得20萬元及扣案違禁品全數沒收。全案可上訴。

