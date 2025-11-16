精準醫療升級 影像診斷、達文西手術／高雄秀傳雙破百

高雄秀傳醫院慶祝高階醫療雙破百。（記者王正平翻攝）

記者王正平∕高雄報導

高雄秀傳醫院開院以來，持續以前瞻科技推動精準醫療與智慧手術；近期更同時達成「雙破百」的重要里程碑。新啟用的正子電腦斷層掃描（PET-CT）自9月投入服務後已完成超過百例檢查，院內達文西機器人手術亦在成立不到1年內突破百例，展現南台灣新興醫療中心的專業能量與快速成長。

高雄秀傳指出，新啟用的PET-CT整合正子造影（PET）的代謝功能資訊與電腦斷層（CT）的精準解剖影像，達成「功能」與「結構」的完美融合，可協助針對癌症、腦神經退化性疾病，以及心臟活力與發炎性疾病進行更為精確的診斷與個人化治療規劃。

PET-CT的導入大幅提升影像清晰度，同時降低輻射劑量，讓病患在更安全的條件下接受檢查；未來設備更將結合人工智慧（AI）輔助分析，進一步強化疾病評估與治療決策品質，為臨床提供更快速且可靠的診斷依據。

另外，高雄秀傳的智慧手術發展，也在微創專案副院長暨達文西召集人張裕帶領下，院內達文西手術在不到1年內即突破100例，涵蓋婦產科、泌尿科、一般外科與胸腔外科；目前突破的百例手術中，婦產科比例達85%，包括子宮肌瘤切除、子宮全切除與骨盆重建等，婦科微創手術已成為高雄秀傳的重要醫療特色。