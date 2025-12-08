「精準醫療新國力」 義守大學X義大醫院震撼 2025 醫療科技展

【記者 王苡蘋╱高雄 報導】全國指標性的醫療科技交流盛會—「2025 台灣醫療科技展」盛大登場。義守大學醫學院與義大醫院以「精準檢測、智慧醫療、智慧健康」為三大主軸，共同打造跨域整合展區，成為本屆最受國際矚目的南臺灣亮點。本次展出完整呈現義大體系從醫師養成、臨床醫療精準化，到醫院治理智慧化的最新成果，象徵南臺灣醫療創新邁向國際的重要里程碑。

義守大學與義大醫院表示，南臺灣醫療科技能量的提升，來自教育、研究與臨床長期深度鏈結的共同推動，也正逐步形成具有國際識別度的醫療創新網絡，展現醫療、科技與人才培育的全面進化。

本次展出聚焦義守大學多項具高度應用價值的專利技術，充分展現校方將學術研究轉化為解決臨床與照護痛點之創新方案的能量。在智慧復健與診斷科技領域，義守大學呈現了 AI 資訊輔助臨床決策的最新成果。針對中樞神經損傷者的復健需求，生物醫學工程學系王智昱老師與輔大職能治療學系劉倩秀老師團隊開發的「上肢動作失能之量化評估系統」專利，結合IMU感測與 AI 演算法，能提供客觀且精確的FMA量化評估結果；同時，義大職能治療學系李秉家主任團隊研發「運用於中風個案之混合實境上肢創新復健系統（MR.URS熊熊皮飲料吧）」專利，採用 MR 技術與遊戲化情境，有效提升患者的復健動機與療效。

在精準輔助診斷方面，電機工程學系吳榮慶老師的「注意力不足過動症評估系統」專利，以非干預式監測為核心設計，能提供更客觀的診斷依據，並具高度遠距醫療應用潛力。在醫學教育核心能力的奠基上，機械與自動化工程學系顏仲崑老師團隊打造的「仿真膽道內視鏡結構 3D 列印模型」，提供高擬真訓練場景，顯著提升臨床技能培育品質。學士後醫學系劉麗芬老師團隊與義大醫院合作開發的「高通量 3D 細胞球體載盤」專利，更為藥物篩選、疾病模型研究與新藥開發等生技研究鏈結建置具產業競爭力的臨床前測試平台。整體彰顯義守大學在智慧醫療、復健科技、生醫材料與醫學教育等面向的堅實研發能量，持續推動南臺灣醫療科技創新的深度與廣度。

在精準營養與智慧健康管理領域，義守大學營養學系展出的專利成果著重於將專業知識系統化、工具化，使健康管理更貼近日常、真正落地應用。其中，陳麗琴副院長與方麗雯老師團隊共同研發的「有助於飲食營養均衡的餐盒」專利，將繁複的營養學概念視覺化為具備顏色分區與容量刻度線的實用器具，協助使用者精準掌握食物份量，並有效支持慢性病族群的飲食管理。此外，鄭瑋宜老師開發的「涉及代謝症候群的教學互動教具（營養 I Know）」專利，透過創新的遊戲化操作，將代謝症候群防治知識融入營養教育活動，可廣泛應用於社區衛教與長照場域，促進健康知識的普及化與實際導入，展現營養教育在智慧健康管理中的關鍵角色。

義守大學在醫學教育與科研領域的成果，已獲得國際高度肯定。根據權威《U.S. News & World Report》2024–2025 年度全球最佳臨床醫學大學排名，義守大學與台灣大學、陽明交大、成功大學等頂尖學府並列全台前十，顯示其醫學研究能量與教育品質已受到國際認可。同時，在《遠見雜誌》2025 企業最愛大學生評比中，義守大學更榮獲「醫療院所評比南部普大第一」，再次凸顯其在醫療人才培育與產學鏈結上的深厚基礎與持續創新。義守大學與義大醫院以「科技驅動人文、教育連結世界」為核心理念，持續打造具國際競爭力的醫療教育與研發體系，推動南臺灣醫療科技在全球健康產業版圖中站穩關鍵位置，並向世界級醫療品牌的里程碑加速邁進 。（圖╱義守大學提供）