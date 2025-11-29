精準醫療論壇 聚焦AI與數據化科技

行動基因生技股份有限公司（ACT Genomics）今（29）日於台北舉辦 「從基因到健康：精準醫療與AI驅動的未來」論壇，邀集產官學界領袖齊聚，探討AI與數據如何推動基因體資料分析、臨床應用與產業升級。（行動基因提供／林周義台北傳真）

人工智慧（AI）與精準醫療領域正快速融合，帶動全球精準醫療進入以數據為核心的創新時代。行動基因生技股份有限公司（ACT Genomics）今（29）日於台北舉辦 「從基因到健康：精準醫療與AI驅動的未來」論壇，邀集產官學界領袖齊聚，探討AI與數據如何推動基因體資料分析、臨床應用與產業升級。

此次論壇涵蓋三大主題，包括「基因資訊與健康管理」、「AI在臨床應用的實踐」、「精準醫療產業的發展趨勢」，分享基因檢測到臨床治療的完整鏈結。在專題演講中，敏盛醫療體系楊弘仁執行長分享「基因資訊與精準健康」、台達電子郭大維技術長分享「AI在精準醫療的應用」、行動基因陳華鍵執行長分享「精準醫療產業的現況與未來」。

論壇焦點為醫療與科技跨域的圓桌對談，由台灣精準醫療產業協會李鍾熙榮譽理事長主持，與談人包括衛福部石崇良部長、楊泮池院士、台大癌醫中心楊志新院長、台達鄭平董事長、台達郭大維技術長與行動基因陳華鍵執行長。與談者深入剖析AI於基因數據分析、腫瘤精準治療、臨床決策輔助與跨域資料治理的實際挑戰與趨勢，並探討台灣如何以創新生醫實力成為亞洲精準醫療樞紐。

本次論壇吸引多位產業專家到場交流，行動基因生技股份有限公司期盼未來能匯聚更多力量，共同加速精準醫療與 AI的應用與發展。

