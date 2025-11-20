精準醫療 四期肺癌病人存活逾6年
▲吳姓男子（右一）6年前診斷出第四期肺腺癌，採免疫療法合併化學治療後穩定控制腫瘤，日前重返職場。（圖：台中榮總提供）
南投45歲吳姓男子6年前洗澡時摸到右頸鎖骨旁有個10元大小的硬塊，此外身體沒有任何不適，然而硬塊迅速變大急就醫，確診為第四期肺腺癌合併腦部多處轉移，突然的噩耗讓他面臨生離死別，當時他才39歲，2名女兒讀國中和國小，家裡還有老婆和媽媽，「我沒有退路，要和醫師聯手抗癌拚一拚。」
吳男先接受腦部放射治療與化學治療，歷經藥物副作用及骨轉移劇痛，台中榮總胸腔部團隊為吳男進行免疫染色檢測，發現腫瘤免疫指數（PD-L1）表現高，因此採取免疫治療合併化學治療。成功控制腫瘤、減輕疼痛，吳男體力逐漸恢復，日前重返職場令他振奮。「現在大女兒已經上大學，看到孩子長大，我覺得所有努力都值得。」吳男也感謝中榮醫療團隊，在治療過程中持續找到更多有效的治療方式，讓他的生活重回正軌。
吳男為典型PD-L1高表現且無標靶基因突變的第四期肺腺癌長期存活病人。根據多國臨床研究結果顯示，相較於僅接受化學治療的患者，使用免疫治療者可延長約8個月的整體存活期，顯示免疫治療對此類病人具有顯著的長期疾病控制潛力，並為臨床治療策略帶來了新的希望與方向。
台中79歲黃女士6年前退休後因咳嗽、喉嚨癢就醫檢查發現第四期肺腺癌。黃女士說，「一聽到第四期不是被判死刑了嗎？」但她隨即轉念、遵循醫囑接受治療，在抗癌第2年病情一度復發，台中榮總安排她接受臨床試驗基因檢測，發現帶有罕見癌基因KRAS G12C突變，使用口服標靶藥物4個月及改善胸痛，有效控制病況，目前持續服藥追蹤，生活有家人及3隻狗兒作伴，恬然自得。
依據台中榮總2022年發表之研究，院內帶有KRAS G12C突變基因之病人，其整體存活期為13個月，較其他常見基因突變之肺腺癌患者明顯偏短。黃女士病情穩定長達6年，是極為罕見的長期存活典範案例。
台中榮總胸腔腫瘤科李柏昕醫師指出，精準醫療的核心在於「為每位病人找到最適合、最有效、副作用最小的治療。」台中榮總研究顯示，若基因檢測能配對到合適的標靶藥物，不僅效果優於傳統化學治療，副作用也相對輕微，整體存活期相對傳統治療能更延長；即使無法配對到標靶藥物，免疫治療是一種透過解除腫瘤對免疫系統的「剎車」作用，重新喚醒免疫細胞攻擊癌細胞的治療方式，同樣展現令人期待的效果。
每年11月是世界肺癌月，肺癌已連續2年為國人十大癌症死因之首的「新癌王」，發生率也逐年上升，每年新診斷個案超過1萬7千人。台中榮總胸腔腫瘤科曾政森主任表示，隨著科技突破與精準醫療的應用，第四期肺癌患者的治療選擇日益多元，許多人在合適的治療與照護下能長期存活，同時維持生活品質。衛福部國健署統計，在台中榮總團隊精準診斷與整合團隊照護下，第四期非小細胞肺癌5年存活率達兩成，是全國平均的1.3倍。
李柏昕醫師強調，病友抗癌不只是醫療成功，更是愛與勇氣的見證。除了藥物，台中榮總團隊提供疼痛控制、心理支持、營養諮詢及運動復健等照護，確保病人在延長生命的同時保有尊嚴與生活品質。也提醒有肺癌家族史或抽菸等肺癌高風險族群，應定期接受低劑量電腦斷層（LDCT）篩檢，希望能早期發現早期治療。
