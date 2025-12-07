精準醫療 癌症、失智症看見曙光

昕新智慧診所院長朱光恩6日在2025台灣醫療科技展、新光醫院舉辦的健康達人講座分享預防醫學的重要性。（林周義攝）

人類愈來愈長壽，但現代人壓力大、飲食精緻，罹患慢性病、癌症、失智症的人口也隨之攀升。還好，醫療進步，這些疾病已能早期診斷、早期治療，甚至達到精準治療，讓癌症有機會被治癒，失智症也有望改變病程，減緩惡化。

昕新智慧診所院長朱光恩6日在2025台灣醫療科技展、新光醫院舉辦的健康達人講座分享預防醫學的重要性。癌症連續多年高居國人10大死因之首，但許多可透過健康檢查早期發現及治療，其中肺癌和大腸癌若能在0期、1期診斷出，5年存活率均可達9成、甚至100％。

肺癌有「沉默的殺手」之稱，朱光恩指出，肺癌初期患者7成沒有症狀，且傳統胸部X光檢查可能忽略藏在心臟背後的癌細胞、或可能癌化的毛玻璃等細小病灶，還好現在已有低劑量電腦斷層掃描（LDCT），輻射量低，建議45歲後定期檢查，女性可每2年檢測1次。

台灣大腸癌發生率亦高居全球第一，且有年輕化趨勢，其發生主要由線性瘜肉癌化造成。昕新智慧診所統計，2成接受大腸鏡檢查的人發現大腸瘜肉，其中2％為癌細胞。朱光恩建議，有一等親家族史者，40歲就可接受大腸鏡檢查，若糞便潛血檢查陽性，半年內也應做大腸鏡進一步確認。

不只癌症，台灣65歲以上失智症人口約占8％，長期存在診斷困難、無藥可醫的困境，但新光醫院神經科主治醫師劉子洋表示，除現已有正子造影檢查、抽取腦脊髓液及血液檢查提高診斷準確性，台灣今年更引進抗類澱粉蛋白抗體療法，針對輕度患者有減緩病程惡化的作用，讓失智症治療看見更多曙光。

除西醫預防及治療，中醫這幾年也扮演愈來愈重要角色，新光醫院中醫科主任林齊魁分享正確使用中草藥。他強調，中草藥治病也治人，中藥有四氣五味，人有3大主要體質，應根據不同體質、病種及病程，選擇適合自己的食物、藥膳與藥物，才能發揮最大效果。