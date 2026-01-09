精準降溫阻復燃！東縣消防局祭出「滅火五大利器」 守護電動車火災安全

【記者 朱達志／台東 報導】隨著電動車普及率攀升，其著火後的搶救挑戰已成為消防作業的新考驗，臺東縣消防局表示，電動車火警最棘手的核心問題在於「鋰電池熱失控」現象，由於電池模組通常密封於堅固的電池殼內部，傳統的外部射水往往被外殼阻擋，導致水流無法精準觸達火點。此外，電動車火災的平均耗水量不僅是燃油車的數倍，殘火處理更需數小時的持續監控，移置後仍得靜置觀察24至48小時以防復燃，其救援難度與資源耗損遠高於一般汽油車。

廣告 廣告

為了因應這項新型態災害，臺東縣消防局添購並整合了「滅火五大利器」，依據救援流程循序應用以強化能量。首先利用熱顯像儀判斷電池熱失控具體位置並監控降溫效果，隨即插入電動車緊急插頭模擬充電狀態，強制鎖定P檔以防止車輛意外移動保障安全；接者覆蓋滅火毯阻絕毒煙噴射並侷限火勢，同時輔以底盤瞄子由下往上針對電池外殼進行核心降溫，提升冷卻效率；最後則是目前最重要的戰術環節，透過擋水板在車體四周建立水池進行浸泡，確保水分從接縫或損壞處滲入，達成無死角的物理降溫並防止復燃。

臺東縣消防局指出，傳統射水難以滲透電池殼內部的縫隙，而擋水板建立的「浸泡式救災」能確保水分從電池殼的接縫、呼吸孔或受損處滲入，提供全方位且無死角的物理降溫。此法不僅能穩定控制電池溫度，更能極大化地降低移置後的復燃風險，是現階段處理電動車火警最穩定且高效的戰術手段。

消防局強調，未來將持續充實專業裝備，並強化同仁對於電動車事故作業流程的訓練，確保在面對高科技災害時，能以最科學、最安全的手段守護縣民生命財產安全。（照片記者朱達志翻攝）