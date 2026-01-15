精準預言大罷免32比0 沈政男臉書突遭停權

▲精神科名醫沈政男的臉書，14日遭無預警停權，理由是涉及詐欺。（圖／翻攝沈政男臉書）

[NOWnews今日新聞] 精神科名醫挺民眾黨、支持創黨主席柯文哲立場明顯，他常評論時政，精準分析如大罷免國民黨1席立委都不會掉、柯文哲會獲釋、新竹市長高虹安二審無罪、綠委賴瑞隆在市長初選會勝出等。不過他的臉書14日卻遭無預警停權，理由竟是涉及詐欺。

沈政男說，他寫了十幾年臉書，幾千篇長文貼文，內容包羅萬象，應該是地球上最好的個人臉書之一，竟然就這樣被沒收了。「十幾年來，台灣的大小時事、公共議題，我幾乎都紀錄與評論，寫成文章貼在臉書，我的個人臉書等於是台灣的一部小小斷代史，竟然就這樣被沒收了，完全沒有任何道理。我只好創設全新的沈政男個人臉書。」

廣告 廣告

更多 NOWnews 今日新聞 報導

賴瑞隆贏邱議瑩不到1%！醫：綠營選民無明顯偏好 民調像搏杯儀式

北捷隨機殺人4死！醫：張姓嫌犯構思已久卻找不到動機 實在少見

張文模仿鄭捷「自戀式復仇」 醫：用煙霧彈催眠自己！下手更兇殘