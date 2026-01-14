精瘦、無慢性病！27歲務農男突爆腦中風「橫跨128公里搶救」

花蓮慈濟醫院2025年11月中收治一名年僅27歲的腦中風病人王先生，平日身材精瘦且務農，無慢性病史，卻因突發腦血管阻塞昏倒路邊。在跨院接力搶救下，術後15天即康復出院。

一名年僅27歲的腦中風病人王先生，平日身材精瘦且務農，無慢性病史，卻因突發腦血管阻塞昏倒路邊。非當事人。（示意圖／Pexels）

家住台東的王先生在步行訪友途中，突然感到右側手腳遲鈍、不受控制，甚至出現昏沉感，正想返家休息時便失去意識倒臥路邊。幸運的是，一旁田裡的農友發現異狀，緊急撥打119送往關山慈濟醫院。經初步評估確診為腦血管阻塞後，立即啟動綠色通道轉送至花蓮慈濟醫院。

從發病昏倒14點50分被送達關山慈院急診，18點47分轉送至花蓮慈院，由待命團隊安排術前檢查到23點05分完成取栓手術，這是一條歷經約8小時橫跨128公里的搶救生命線。腦中風中心主任陳俞名醫師表示，這是包含花蓮縣衛生局、消防局與各層級醫院組成的花東緊急醫療網多年來的努力。

花蓮慈院在接獲轉診通知後，立即同步啟動取栓前置作業流程，準備好病人抵達醫院後，馬上銜接術前檢查與取栓手術，展現高效率的中風救治流程。神經外科李建輝醫師表示，腦中風搶救分秒必爭，王先生抵達後，醫療團隊立即施行取栓手術，順利將長達4公分的血栓取出，打通阻塞血管。

從MRI（核磁共振）影像檢查中明顯看見，因為腦血管中風造成王先生左側腦組織大面積損傷。（圖／花蓮慈濟醫院）

術後第四天，王先生即轉出加護病房，經過醫療團隊整體性的治療與復健，從鬼門關前走一遭，到完全康復出院，前後僅花了15天。目前由神經內科劉安邦醫師負責門診追蹤，王先生的語言及活動能力皆已恢復正常。為了節省王先生往返就醫時間，現在只需要每個月到劉安邦醫師在玉里慈濟醫院的門診回診追蹤。

負責後續追蹤的神經內科醫師劉安邦指出，年輕並不代表安全，腦中風可能在任何年齡發生，及早辨識與就醫至關重要，這次王先生能恢復得這麼好，很重要的關鍵就是把握時間醫療無縫接軌。劉安邦醫師表示，臨床上很少見到像王先生這樣的案例。

從血管攝影可以清楚看見原本腦血管被血栓阻塞時，血流完全無法通過（左），取栓成功後血流可以正常通過（右）。（圖／花蓮慈濟醫院）

王先生回憶道，因為自覺還年輕又不胖，從沒想過自己會中風，現在可以恢復日常生活，非常感謝家人、女友以及慈濟醫院的團隊讓他能重回正常生活。全程陪伴的女友也感性表示，曾看過鄰居中風後行動不便、長期需要人照顧，對比男友剛出院時說話還需停頓思考，到現在思緒清晰、對答流利，心中充滿無限感激。

李建輝強調，王先生被送到花蓮慈院的時候，嚴重失語，右側肌力評估僅有1分，左側還保有4分，取栓手術後評估，右側肌力恢復到約4分，左側肌力達到5分。這次能順利完成取栓，要感謝過程中的每一環，從熱心的農友、119救護員、第一線處置的關山慈院急診、王爸爸果斷的決定、女友的支持，以及花蓮慈院神經外科、開刀房、麻醉部、神經內科、加護病房與病房團隊，多年來建立的標準作業流程與默契配合。

