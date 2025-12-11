精盡人亡！男自嗨完暴斃 驗屍官曝「不少見」
日本一名負責調查非正常死亡案件的前驗屍官（検視官）山形真紀，近日撰文分享在外界看來很詭異的死亡案件，其中一類為男性「過度自慰死亡」，她透露這類案件其實並不罕見，尤其是50歲以上的男性，可能與年齡、病史、身體狀況等有關，不過死因不會寫下「自慰死亡」，大多會被判定為某種原因導致心臟停止，或是不詳病死。
山形真紀在《PRESIDENT Online》撰文，表示非正常死亡案件有各種各樣，其中網路上流傳的「過度自慰死亡」，事實上並不罕見，而她每隔幾個月就會前往一次這類現場。
山形真紀指出，某個春季上午接到了在家中死亡的案件，率先前往現場的同事描述，死者坐在書桌前的椅子上、耳朵戴著耳機、下半身露出，桌上的手機正播放著女性的裸露影片；山形到現場後，發現遺體附近有沾滿體液的衛生紙，她便判定為自慰死亡，讓現場年輕員警驚呼「這樣也會死掉啊？」
山形真紀表示，資深檢案醫聽到是自慰中死亡也能理解，於是判定為病死，而實際上，就算做了各種檢查，也無法知道自慰行為以何種方式造成死亡，因此大多會被判定為某種原因導致心臟停止的心臟性猝死，或是「不詳病死」，這類自慰行為常與性癖相關，會使用情趣用品、袋子或繩子等，也有人穿著女裝死亡，「死亡的地點與狀況真的無法選擇。」
