精神不濟！砂石車自撞電桿 再衝撞民宅鐵門

電線桿因撞擊，整根桿子嚴重毀損。（圖／東森新聞）





高雄一輛砂石車駕駛疑似精神不濟，恍神自撞電桿，再衝撞民宅鐵門，警方發現，砂石車超載19噸，最高可開罰四萬八。

路口監視器，因為砂石車撞到電線桿影響，震了好大一下，電線桿也因為撞擊碎裂散落一地，整根桿子嚴重毀損，台電人員趕緊到場查看。

記者vs.附近住戶：「聽到砰一聲，（是很大聲嗎？），對，很大聲。」

劇烈撞擊聲嚇壞附近住戶，案發在高雄仁武，28號晚間11點多，46歲王姓駕駛開著砂石車經過仁林路，疑似因為精神不濟恍神，自撞電線桿跟民宅門口。

廣告 廣告

仁武派出所所長廖良祥：「現場無人受傷，經查該曳引車搭載瀝青，配有臨時通行證，惟過磅超載19噸。」

車斗上載運的瀝青嚴重超載，被依違反道交條例偵辦，至於詳細車禍原因，等待進一步釐清。

東森新聞關心您

危險行為，請勿模仿

更多東森新聞報導

太子集團2.0？中國男在台設公司 經營線上博弈

豐康牧場爆禽流感 業者涉隱匿 品牌形象毀

苗栗死亡車禍！男大生雙載撞電桿「摔溝、掛圍籬」雙亡

