精神健康十大新聞出爐！ 「捷運隨機傷人、鏟子超人」最憾台灣人心 7

CNEWS匯流新聞網記者陳鈞凱／台北報導

台灣社會2025歷經不少波動！精神健康基金會今（27）日發表「2025全國社會十大新聞事件」，分析認為去年對台灣人衝擊最大的新聞事件第一名就是造成4死、11傷的張文隨機傷人案，認為張文選擇以最激烈、最殘酷的方式結束生命，同時將仇恨與痛苦轉嫁給毫無關聯的無辜者，對社會造成不可逆的創傷；不過，去年也有社會溫馨感人的正面能量，排行第二名的就是「鏟子超人」，專家分析，重大災難事件後的自發性救災行動，讓人看見韌性與施受之福。

「2025全國社會十大新聞事件」透過網路票選，排行如下：1、台灣台北車站及中山一帶發生隨機傷人案，造成4人死亡、11 人受傷。2、尋找生命的價值：從「鏟子超人」看見韌性與施受之福。3、青少年成心理健康危機的高風險群：自殺死亡人數9年增加2.14倍。4、新北市發生一家五口因遭黃金期貨詐騙，背負巨債無力償還，集體輕生。5、不爽就揍父母！全台孩子施暴家長通報飆破4千件5年成長8成。

6、不再與成人精神病人混收！全台首座「兒少心智病房」台大年底上路 。7、國健署轉型 推動慢性病防治與社會處方。8、首次「獨老普查」：構建超高齡社會的守護網。9、讓心理健康預防預算真正成為政策的起點。10、《台灣精神健康建言書》：打造全民精神健康韌性的政策倡議。

精神健康基金會精神健康指數組召集人、精神科醫師楊聰財指出，其中捷運台北車站內及中山站外的一系列連續無差別攻擊事件，不只是一起震驚社會的隨機殺人事件，更是一場高度計畫性的「自我毀滅型暴力行動」。從警方公布的調查可見，張文並非一時情緒失控，而是在長期挫敗、自我否定與社會斷裂中，逐步走向極端，「他選擇以最激烈、最殘酷的方式結束生命，同時將仇恨與痛苦轉嫁給毫無關聯的無辜者，對社會造成不可逆的創傷」。

楊聰財說，無差別攻擊的可怕之處，在於它打破了人們對日常安全的基本信任，使每一個普通場域都可能成為恐懼現場。對此，社會不能只停留在譴責與哀悼，第一，心理健康支持必須更具主動性，不能僅依賴「求助者自行開口」，對長期失業、社會孤立、屢遭挫敗的青年，應建立跨部門的追蹤與關懷機制。第二，公共場所的安全風險評估與即時應變能力需再升級，特別是捷運、商圈等高密度空間。第三，更深層的是價值教育的反思：社會是否過度強調成功、競爭與排名，卻忽略了失敗者的尊嚴與出路？

楊聰財強調，張文的行為無法被理解為「被逼上絕路」，更不能被合理化。這起事件提醒我們，當一個人長期感受不到被需要、被看見、被接住，極端暴力便可能在沉默中成形。防止下一起悲劇，關鍵不只是更嚴密的警力，而是更早、更溫柔、也更堅定的社會接住能力。

社會也有溫馨感人的正面能量！楊聰財指出，花蓮光復鄉面對泥流災難時，民間迸發出的驚人能量，不僅是一場救災行動，更是一次集體心靈的集結，為現代人普遍面臨的「生命意義困境」提供了一份深刻的解答。

楊聰財認為，「鏟子超人」起源於一則幽默的「玩泥巴」影片，將沉重的救災轉化為一種「人人皆可參與」的簡單善行，這股力量吸引了50萬人次投入，並非因為他們有義務，而是因為在揮汗鏟泥的過程中，他們看見了自己的努力能直接轉化為他人的希望。這種「被需要」的感覺，正是填補現代人精神空虛的良藥。

照片來源：CNEWS資料照／記者陳鈞凱攝

