精神健康十大新聞出爐！ 隨機傷人案居首 專家示警：孤獨成全民危機

精神健康基金會今(27日)公布與精神健康相關的「2025全國社會十大新聞事件」。(記者邱芷柔攝)

〔記者邱芷柔／台北報導〕精神健康基金會今(27日)公布與精神健康相關的「2025全國社會十大新聞事件」，其中最震撼社會的就是台北車站與中山商圈發生的無差別攻擊案，專家指出，十大新聞事件背後顯示，孤寂感已成為跨世代困境，心理健康政策必須從「被動等待求助」轉向「主動接住風險」，透過跨部門追蹤與關懷機制，及早辨識高風險族群。

精神健康十大新聞橫跨暴力、災害、自殺、詐騙、家庭衝突與心理政策，包括張文隨機傷人案、花蓮馬太鞍溪溢流「鏟子超人」、青少年自殺9年增2.14倍、新北一家五口遭詐集體輕生、未成年人對父母施暴通報5年增8成、首座兒少心智病房設立、社會處方與慢性病防治政策、首次獨老普查，以及心理健康預算與政策倡議等。

隨機攻擊為去(2025)年精神健康十大新聞之首。精神健康基金會健康指數組召集人楊聰財分析，這並非單一暴力事件，而是長期挫敗、孤立與價值崩解累積的結果，凸顯社會對邊緣族群心理支持不足，他強調，社會不能只停留在譴責與哀悼，衛福部推動青壯世代心理健康支持方案，雖是重要起點，但仍偏向被動等待求助，難以真正接住高風險族群。

楊聰財建議，未來可將心理健康篩檢導入就業輔導、勞政系統等場域，讓心理評估成為職涯支持的一環，他也舉例，像是台北市將心理量表納入老人健檢的經驗，顯示「主動關懷」具有實際成效，值得擴大推動。

十大新聞事件中，青少年心理危機最為突出。包括衛福部統計顯示，15至24歲自殺死亡人數9年間增加2.14倍；詐騙案件導致家庭破碎，甚至出現集體輕生悲劇；未成年人對父母施暴通報案件5年成長逾80%，多與情緒障礙與精神疾病相關。專家認為，這些現象顯示，心理問題早已超越個人層次，成為家庭與社會的共同壓力。

精神健康基金會董事長胡海國表示，政府正補強心理健康體系，包括設立兒少心智病房、推動「社會處方」、啟動獨居老人普查，但心理健康預防經費與跨部門整合仍不足。他強調，孤寂感已成為跨世代困境，不僅存在於老年人，連壯年族群也普遍感到孤單，而真正的精神健康，不只是治療疾病，而是重建人與人之間的連結，因此基金會強調「三五成群」的重要性，透過關懷身旁的親友、同事與同學，當社會能更早、更溫柔地接住每一個人，悲劇才有可能不再重演。

