精神健康基金會公布十大新聞 北車隨機殺人案居首

（中央社記者汪淑芬台北27日電）財團法人精神健康基金會今天公布「2025全國社會十大新聞事件」票選結果，去年12月，嫌犯張文在台北車站內與南西商圈隨機殺人案，造成4人不幸死亡事件排第1。

精神科醫師楊聰財擔任精神健康基金會健康指數組召集人，他說，這起事件不只是震驚社會的隨機殺人，更是一場高度計畫性的「自我毀滅型暴力行動」，張文的行為無法被理解為「被逼上絕路」，更不能被合理化。

楊聰財認為，這起事件提醒大家，當一個人長期感受不到被需要、被看見、被接住，極端暴力便可能在沉默中成形，防止下一起悲劇，關鍵不只是更嚴密的警力，而是更早、更溫柔、也更堅定的社會接住能力。

廣告 廣告

獲票選第2名的社會新聞是「鏟子超人」，花蓮光復鄉去年9月下旬，因馬太鞍溪堰塞湖溢流造成嚴重淤積，許多民眾主動到現場協助清除淤泥。

楊聰財說，「鏟子超人」事件證明助人帶來的真實快樂，是精神層次的躍升，但在盛讚超人同時，也須正視他們會疲憊、會挫折，救災初期的混亂，如物資站互不相知、資訊斷層等，顯示出僅靠熱血是不夠的。

獲票選第3名的社會新聞是衛福部發布心理健康統計報告，指出青少年自殺死亡人數9年增2.14倍，青少年成心理健康危機高風險群。

精神健康基金會執行長韓德彥目前是台北醫學大學教授，他提出3點呼籲，包括：落實「腦力保養」，提升心理韌性；推動「三五成群」，建立人際防護網；建構友善環境，去除污名，期盼社會共同接住墜落的年輕靈魂。

其他票選出的十大新聞，還包括：新北市發生一家五口因遭黃金期貨詐騙，背負巨債無力償還，集體輕生；衛福部統計，全台孩子施暴家長通報飆破4000件，5年成長8成；台大啟用全台首座「兒少心智病房」；國健署推動慢性病防治與社會處方；衛福部與內政部合作2年內完成「獨老普查」，構建超高齡社會的守護網。

另外，民團呼籲讓心理健康預防預算真正成為政策的起點；台灣精神醫學會提出「台灣精神健康建言書」，打造全民精神健康韌性的政策倡議。

根據精神健康基金會提供的資訊，先由基金會挑選出18則社會新聞，以Google表單方式開放民眾投票，共回收43份，票選第1名的新聞事件獲39票，第2及第3都獲37票。（編輯：李亨山）1150127