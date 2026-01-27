精神健康10大新聞出爐！北車隨機傷人案奪冠 專家揭隱憂

精神健康基金會今（27日）發布民國114年精神健康十大新聞。（林周義攝）

精神健康基金會今（27日）發布民國114年精神健康10大新聞，去年底的隨機殺人案票選第一。專家指出，張文並非一時情緒失控，而是在長期挫敗、自我否定與社會斷裂中，逐步走向極端。為防止下一起悲劇，政府針對社會孤立、屢遭挫敗的青年，建立跨部門的追蹤與關懷機制。

去年12月19日傍晚，台灣台北市台北捷運的台北車站內及中山站外的南西商圈，發生一系列連續無差別攻擊事件。主嫌張文首先在中山區的長安東路、林森北路一帶，以及中正區公園路租屋處等地縱火，接著前往捷運台北車站地下連通道投擲煙霧彈、並持刀襲擊民眾，其後不久轉移至中山站外的誠品生活南西店附近持續行兇，最終在警方圍捕時，從該商場頂樓墜樓後身亡。

精神健康基金會精神健康指數組召集人楊聰財指出，本案不只是一起震驚社會的隨機殺人事件，更是一場高度計畫性的「自我毀滅型暴力行動」。從警方公布的調查可見，張文並非一時情緒失控，而是在長期挫敗、自我否定與社會斷裂中，逐步走向極端。他選擇以最激烈、最殘酷的方式結束生命，同時將仇恨與痛苦轉嫁給毫無關聯的無辜者，對社會造成不可逆的創傷。

楊聰財說，張文的人生軌跡表面看似「正常」：受過高等教育、服過志願役、曾就業，卻在關鍵時刻接連脫軌。真正值得警惕的，不是他是否曾被霸凌，而是他對「成就」的單一價值信念與自我評價的全面崩潰。當個人將人生價值完全綁定在外在表現、社會比較與家庭期待苦，一旦失敗，內在支撐便瞬間瓦解。他沒有選擇求助、修正或重新連結，而是封閉自我，最終將死亡視為唯一出口。

張文的行為無法被理解為「被逼上絕路」，更不能被合理化，但這起事件一個人長期感受不到被需要、被看見、被接住，極端暴力便可能在沉默成形，防止下一起悲劇，關鍵不只是更嚴密的警力，而是更早、更溫柔、也更堅定的社會接住能力。

精神健康基金會呼籲，社會不能只停留在譴責與哀悼，心理健康支持必須更具主動性，不能僅依賴「求助者自行開口」。針對社會孤立、屢遭挫敗的青年，應建立跨部門的追蹤與關懷機制。

楊聰財說，現行心理健康支持方案，提供3次免費諮商，也是在「等你過來」，建議政府輔導失業者時，善用心情溫度計等量表，讓對方知道心理健康和勞動力有正相關，進行主動關懷。

「精神健康10大新聞」票選結果：

1.台灣台北車站及中山一帶發生隨機傷人案，造成4人死亡、11人受傷。

2.尋找生命的價值：從「鏟子超人」看見韌性與施受之福

3.青少年成心理健康危機的高風險群：自殺死亡人數9年增加2.14 倍

4.新北市發生一家五口因遭黃金期貨詐騙，背負巨債無力償還，集體輕生

5.「不爽就揍父母！全台孩子施暴家長通報飆破4000件 5年成長8 成」

6.不再與成人精神病人混收！ 全台首座「兒少心智病房」台大年底上路 。

7.國健署轉型 推動慢性病防治與社會處方

8.首次「獨老普查」：構建超高齡社會的守護網

9.讓心理健康預防預算真正成為政策的起點

10.《台灣精神健康建言書》：打造全民精神健康韌性的政策倡議

