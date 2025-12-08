精神內耗太嚴重？醫師提醒做這3件事就能慢慢修復大腦

規律作息，找到有節奏的興趣，少看短影音，能降低精神內耗。

現代人生活節奏快、工作壓力大，還要面對人際、家庭、親子等各種關係，很多人會發現自己腦袋總是轉個不停、心裡容易煩躁，甚至小事也覺得快撐不下去，這就是所謂的精神內耗。大腦長期處於高能耗狀態，神經系統疲勞，情緒不穩，睡眠也不會好。基因醫師張家銘提醒，這不是抗壓性不好，而是大腦一直在應付生活中太多不確定性與衝突。

要改善精神內耗，醫師建議做3件事：

1. 建立規律生活作息

每天固定起床、用餐和睡覺流程，讓大腦形成可預期的序列。當神經系統不必一直猜測下一步，能量消耗降低，焦慮感也會慢慢減輕。

2. 培養有節奏的興趣

音樂、舞蹈、語言學習或規律運動等活動，都能訓練大腦的預測系統。長期下來，即使生活出現壓力或變化，大腦也更穩定，情緒不易被牽動。

3. 減少碎片化刺激

短影音、社群滑不停，節奏破碎，沒有連貫性，對大腦來說是高耗能活動。醫師建議選擇能長期學習的活動，每天固定練習一點點，比一次爆量更有效。

張家銘醫師強調，精神內耗不是意志力問題，也不會一夜解決。從規律作息、節奏興趣、避免碎片刺激做起，大腦會慢慢修復，情緒穩定，精神也能恢復活力。對現代人來說，這些看似簡單的改變，其實是最可靠、最科學的養腦方法。



