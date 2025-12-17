精神分裂非免死金牌！射殺六旬夫婦案逆轉 陸男二審改判立即伏法

大陸廣西來賓市「男子改裝射釘槍射殺鄰居夫婦」案於17日二審宣判，法院判決被告人何某乖犯故意殺人罪、非法製造槍枝罪，數罪併罰，執行死刑立即執行。被害人的兒媳梁女士表示，對判決結果非常滿意，將會把這個消息帶到公婆墳前告慰在天之靈。

被害人家與被告人家僅一牆之隔。 （圖／翻攝《錢江晚報》）

《紅星新聞》17日報導，案件發生於2023年12月4日，當時26歲的村民何某乖攜帶兩枝改裝射釘槍進入鄰居家中，將年過六旬的鄰居夫婦何某本、黃某玉槍擊殺害。根據一審判決書，何某乖供稱行兇原因是認為鄰居夫婦「作法擺陣」害他，導致他做噩夢失眠。然而何某乖的父親等村民在證言中表示，何某乖和被害夫婦平日沒有矛盾，多名村民也作證被害的何某本夫婦並沒有所謂的「作法擺陣」。

2025年3月28日，來賓市中級人民法院一審判決何某乖犯故意殺人罪、非法製造槍枝罪，數罪併罰決定執行死刑，但考慮到何某乖作案時處於精神分裂發病期且有自首情節，緩期兩年執行。北京市某司法鑑定所鑑定結果顯示，何某乖患有精神分裂症，作案時辨認和控制能力削弱，具有限定刑事責任能力。

被害老夫婦。（圖／翻攝《錢江晚報》）

來賓市人民檢察院於4月16日向高級人民法院提出刑事抗訴，該案於9月23日二審開庭，公訴方主張判處何某乖死刑立即執行。檢方在刑事抗訴書中認為，無論是限定刑事責任能力人還是自首，都只是對量刑可能產生從寬影響的情節，量刑時仍應按照大陸《刑法》第六十一條規定，結合全案犯罪的事實、性質、情節和對社會的危害程度進行綜合評判。

檢方指出，何某乖故意殺人罪行極其嚴重，社會影響惡劣，且認罪悔罪態度不佳，家屬雖代為賠償部分經濟損失，但未取得被害人近親屬諒解。檢方認為雖具有法定可以從輕處罰情節，但不足以對其從輕處罰，一審法院判處死刑緩期二年執行，與其罪責不相適應，量刑明顯不當。

