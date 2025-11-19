即時中心／林耿郁報導

中日「台灣有事」爭端擴大；雙方外交官昨（18）天在北京展開磋商，兩國各持己見，沒有達成共識。會後中國官媒放出一張劉勁松「雙手插口袋」的照片，意圖以此表達對日本的不屑之意；有日本媒體人反擊，這就是典型的「中國式」宣傳手法。

意義不明！針對高市早苗「台灣有事」出兵言論，引發兩國外交危機；昨天日本外務省亞洲大洋洲局長金井正彰，與中國外交部亞洲司長劉勁松會談磋商，但雙方互不相讓，氣氛相當嚴峻。

廣告 廣告

雙方不歡而散後，做為主人家的劉勁松出門送客，卻被拍下「雙手插口袋」的照片。

這張照片迅速在網路上流傳；有中國網友表示，日本外交官「只能卑躬屈膝」，反而中國這邊氣場強大；但有台灣網友認為，此照片正好凸顯中國的傲慢無禮，日本人只是懂得禮貌，不知道「戰狼」們自HIGH什麼？

對此，日本媒體人三木慎一郎也在X上發文，強調外交折衝從來都是會議室裡進行的，「不可能在走廊上」談論正事；這張照片只不過是在電梯前短暫送別的畫面，卻被講成像「日本被訓話」，顯見中國自知內容「站不住腳」，才需要用小手段營造氣勢；這就是典型的「中國式」宣傳手法！

原文出處：快新聞／精神勝利？中國PO外交官「雙手插口袋」照 日媒體人：掩飾心虛

更多民視新聞報導

為「台灣有事」槓上！中日局勢緊張 被問「對台立場」聯合國回應了

日中談判破裂！中國要求收回「台灣有事」論 日本強硬拒絕

平行時空？中駐日大使稱「台灣人都反高市早苗」 台日網友攜手反嗆

