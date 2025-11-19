精神勝利？中國PO外交官「雙手插口袋」照 日媒體人：掩飾心虛
精神勝利？中國PO外交官「雙手插口袋」照 日媒體人：掩飾心虛
即時中心／林耿郁報導
中日「台灣有事」爭端擴大；雙方外交官昨（18）天在北京展開磋商，兩國各持己見，沒有達成共識。會後中國官媒放出一張劉勁松「雙手插口袋」的照片，意圖以此表達對日本的不屑之意；有日本媒體人反擊，這就是典型的「中國式」宣傳手法。
意義不明！針對高市早苗「台灣有事」出兵言論，引發兩國外交危機；昨天日本外務省亞洲大洋洲局長金井正彰，與中國外交部亞洲司長劉勁松會談磋商，但雙方互不相讓，氣氛相當嚴峻。
雙方不歡而散後，做為主人家的劉勁松出門送客，卻被拍下「雙手插口袋」的照片。
這張照片迅速在網路上流傳；有中國網友表示，日本外交官「只能卑躬屈膝」，反而中國這邊氣場強大；但有台灣網友認為，此照片正好凸顯中國的傲慢無禮，日本人只是懂得禮貌，不知道「戰狼」們自HIGH什麼？
對此，日本媒體人三木慎一郎也在X上發文，強調外交折衝從來都是會議室裡進行的，「不可能在走廊上」談論正事；這張照片只不過是在電梯前短暫送別的畫面，卻被講成像「日本被訓話」，顯見中國自知內容「站不住腳」，才需要用小手段營造氣勢；這就是典型的「中國式」宣傳手法！
原文出處：快新聞／精神勝利？中國PO外交官「雙手插口袋」照 日媒體人：掩飾心虛
為「台灣有事」槓上！中日局勢緊張 被問「對台立場」聯合國回應了
日中談判破裂！中國要求收回「台灣有事」論 日本強硬拒絕
平行時空？中駐日大使稱「台灣人都反高市早苗」 台日網友攜手反嗆
中日衝突加劇 共軍今南海實彈射擊1／台灣有事引爆對立 日外務高層赴中協商 高市急滅火
日本首相高市早苗日前在國會談到台灣有事時的答詢，讓日中緊張關係升溫，為避免局勢進一步惡化，日方派出外務省高層赴中進行協商，今天（18日）日本防衛大臣小泉進次郎也避免正面回應「台灣有事」相關話題，然而中方態度強硬，連日大動作嗆聲，還宣布今天開始連續8天要在黃海南部實施實彈射擊。鏡新聞 ・ 20 小時前
日方拒收回「台灣有事」言論 日中外交官過招不歡而散
日中關係急速惡化，共軍在黃海實彈射擊從3天延長到8天，大陸外交部再罵日本首相高市早苗，要求「給中國人一個明確交代」。美國智庫學者分析，高市早苗只是將前首相安倍晉三已知的事實，公開講得更明白，根本原因是北京過去幾年，升高對台武力脅迫。TVBS新聞網 ・ 10 小時前
立場不變！日官房長官：不會收回台灣有事
[NOWnews今日新聞]日本首相高市早苗稱「台灣有事」恐構成日本存亡危機事態或可行使集體自衛權的敏感言論，引發中日兩國關係跌入谷底，外交高度緊張。日本內閣官房長官木原稔今（18日）重申，不會撤回台灣...今日新聞NOWNEWS ・ 17 小時前
「台灣有事，就是日本有事」？高市早苗發言引發中日外交風波，北京將如何反制
日本高市早苗首相的涉台發言引發一連串的中日外交風波，中國以強勢的戰狼外交風格回應讓中日關係的脆弱本質立即曝光。中國強勢批評高市言論干涉內政，將造成嚴重後果。BBC NEWS 中文 ・ 1 天前
「台灣有事論」觸怒中國 日外務省亞太局長飛抵北京 今展開嚴正交涉
[Newtalk新聞] 日本首相高市早苗日前在發表「台灣有事論」，暗示不排除動用自衛隊介入台海衝突，引發中國強烈不滿，導致中日關係緊張，雙方互不退讓。對此，日本外務省亞洲大洋洲局長金井正彰親自飛抵北京，預計與中國外交部亞洲司長劉勁松等官員今(18)日展開會談，試圖為當前局勢尋求降溫空間。 本月7日，日本眾議院預算委員會進行首相質詢與答辯會議，在野立憲民主黨議員岡田克也詢問高市早苗有關可能的台灣發生「緊急事態」。高市以首相身份表示，如果台灣發生可能構成日本的「存亡危機事態」，那麼日本自衛隊可藉由集體自衛權行使，動用武力介入台海衝突。 針對高市發言，北京當局接連幾天透過各種方式表示不滿。一方面召回中國駐日大使，另一方面透過各種宣傳管道暗示，日本若介入台海衝突，恐對日本本土發生嚴重的後果。 面對中日關係因「台灣有事論」而產生緊張，日本外務省亞太局局長金井正彰於昨日飛抵北京，預計今日將和中國外交部亞洲司長劉勁松等官員展開會談，試圖為當前局勢尋求降溫空間。 根據NHK引述日本政府消息人士透露，金井局長在今日會談中將重申，日本並未改變對華一貫態度。同時表明，即時雙方在安全保障、台灣問題上存在「根本新頭殼 ・ 23 小時前
「台灣有事」發言讓中日關係急凍！高市早苗政府急滅火，外務省亞洲局長今銜命訪中
日本首相高市早苗一場關於「台灣有事」的國會答辯，迅速點燃中日之間新一輪的外交烽火，中國駐大阪總領事薛劍的「斬首」威脅，更讓北京的「戰狼外交」再度復活。正當中國逐步升高對日本的文攻武嚇之際，日本外務省亞洲大洋洲局長金井正彰今（17）日銜命前往北京，試圖為這匹脫韁的野馬重新套上缰繩、重新校準日中關係座標。 這場外交風暴的起點，是高市早苗7日在眾議院預算......風傳媒 ・ 1 天前
中國代表穿毛澤東裝、手插口袋裝囂張 網批外交失禮！日方沒在怕
日本首相高市早苗日前在議會質詢上談及「台灣有事」論點後，隨即引發中國不滿，在中國駐大阪總領事薛劍的「砍頭說」之後，雙方緊張關係來到高點，中國更升級行動，呼籲人民勿去日本旅遊、留學等。日方在17日派出外務省亞太局局長金井正彰，前往中國進行協商，不過日中兩方並未得出任何結論，甚至雙方代表的臉色都相當凝重難看。鏡報 ・ 3 小時前
高市「台灣有事」掀震盪 日官員赴北京協商
[NOWnews今日新聞]日本首相高市早苗日前發表「台灣有事」相關言論，引起中國不滿，中國駐大阪總領事薛劍在社群平台上揚言「斬首」，引爆日本社會輿論批評。在日本與中國關係緊張之際，日本外務省亞洲大洋洲...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前
台灣有事變「中日有事」！日外交官飛抵北京 今將展開嚴正交涉
即時中心／林耿郁報導日本首相高市早苗「台灣有事」言論，引發中國強烈反彈，雙邊關係緊張升高。對此日本外務省亞洲大洋洲局長金井正彰親自飛抵北京，預計與中國外交部亞洲司長劉勁松等官員展開會談，試圖為當前局勢尋求降溫空間。民視 ・ 1 天前
「台灣有事」言論引發風波 日本外務省局長赴北京溝通
在日本首相高市早苗關於「台灣有事」的發言引發中國大陸強烈反彈之際，日本外務省亞洲大洋州局長金井正彰於17日前赴陸訪問。日本政府似乎計劃透過外交管道冷靜評估中方的反應與立場。中天新聞網 ・ 1 天前
