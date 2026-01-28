精神名醫李光輝已死亡！涉誹謗高院前庭長「濫用權勢」案 北院判不受理

精神科名醫李光輝身亡，涉嫌誹謗高院前庭長的官司，法院判決不受理。翻攝李光輝臉書



精神科名醫李光輝爭議連連，日前才因背信、詐欺取財等案件，遭判刑確定，又因為與高等法院前庭長、律師王炳梁的姪子有官司糾紛，數度在法院審理時，當庭稱王炳梁涉及翁茂鍾案，質疑王炳梁利用其權勢影響案件審判，王炳梁憤而提告誹謗。不料，台北地院審理期間，發現李光輝已於今年1/5死亡，判決本件公訴不受理。

李光輝是國內精神科名醫，專長失眠焦慮、兒少心理諮商及性侵害犯治療等領域，因頻繁登上電視節目頗有名氣，但爭議也不少。李光輝去年才因謊稱可為大腸癌末期的病患提供免疫療法治療，實際上僅注射生理食鹽水，詐騙150萬元遭判刑1年半確定。另外，他擔任光輝生命醫學公司董事長時，謊稱曾借給公司1100萬，要求會計人員從公帳匯給他600萬，遭依背信罪判刑1年8月確定。據了解，檢方尚未傳訊他入監執行，就傳出他死亡的消息。

檢方查出，李光輝因為與王炳梁的姪子有多件官司，在高等法院開庭時，直指王炳梁「在翁茂鍾案的時候，判決聯合銀行協理讓他去跳樓自殺」，還稱「前法官會利用這些仍然在位的法官，他的把柄在王炳梁的手上，然後去控制跟主導跟光輝公司相關，還有李光輝醫師被告發生的各項法律，說換公訴檢察官、換法官」，質疑王炳梁利用過往權勢影響案件審判。

李光輝在其他案件也頻頻提到王炳梁，調查發現，他在桃園地院時，他又稱「王炳梁前法官擔任過桃園地方法院的庭長，涉及聯邦協理跳樓自殺的事情，王炳梁是二審的主審法官，王炳梁跟其他20幾個都被拔掉勳章，可是其他有200多個法官，依舊還留在司法院的各個系統，希望在座所有人員跟王炳梁都沒關係」，質疑該案更換法官也與王炳梁有關。

此外，檢方也查出，他在智慧財產法院審理時，又提到「前法官王炳梁利用他有其他檢察官、法官的把柄，讓我的案子不起訴」。

王炳梁認為李光輝所述不實，已影響他的名譽，提起誹謗罪告訴。不過，北院日前開庭時，卻發現李光輝早在1/5就已因故去世，法官依《刑事訴訟法》逕行判決本案公訴不受理。

