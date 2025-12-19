精神疾病照顧者專線開辦10年 詢問安置、就業最多

志工說道，「如果說，對，如果說他沒有意識到自己生病，聯絡衛生機關他們的公衛護理師，或是精神承辦，那他們就會，對對對，跟他說你們家的狀況。」

耐心傾聽來電者敘述，在第一時間接住對方情緒，志工郭小姐自己家中也有2位精神疾病病友，在陪伴家人面對疾病的過程，歷經家人入院出院，重返職場就業又發病等歷程，深知照顧者的需求，除了醫療更多的是日常生活，包括安置以及就業等問題。

伊甸社福基金會北市區長梁瓊宜表示，「還有沒有其他更多的服務，可以長出來，然後還有就業的部分也很重要，現在的就業服務的方式，可能不一定符合精神疾病者的需要。」

民間團體開辦「精神疾病照顧者專線」10年來，累計接聽超過23000通電話，服務超過2500位照顧者，分析接線資料，照顧者的資訊需求，以社區資源的諮詢比例最多，占20%，其次才是醫療知識、補助制度、或是法律問題，照顧者的迫切需求，包含像是如何申請銜接日間照護，以及復健安置機構為最多。

衛福部心理健康司長陳柏熹說明，「各縣市有個縣市很多的計畫，我們會慢慢把它整合，逐年再把它增加擴充這樣子。」

對於民間團體的呼籲，衛福部表示，目前已建置了21縣市精神病人及其家庭諮詢專線，提供家庭諮詢、衛教、情緒支持等服務，到今（2025）年中，累計服務7600多人，而對於社區資源的布建，會逐步整合和擴大。