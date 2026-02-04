精神疾病經驗者走進國際書展發聲 以讀劇走出標籤與困境

▲導演林柏瑜透過讀劇看到，原來復元其實發生在日常關係與實際參與之中，邀請民眾以理解取代標籤。

真福之家發表新書《在會所重啟人生》從「被需要」重啟社會連結

【記者 陳姿穎／台北 報導】臺北市政府社會局委託伊甸基金會管理臺北市「真福之家」，今（4）日於台北國際書展以新書《在會所重啟人生：真福之家精神復元的同行歷程》，及讀劇〈雨過天晴〉展現成果。伊甸基金會副執行長鄒聖盈與臺北市政府社會局身障科科長曾春暉，及多位貴賓皆到場支持；曾獲2022台北電影節百萬首獎的《看海》導演林柏瑜亦應邀出席座談，分享自身觀察，呼籲社會看見精神疾病經驗者在關係與參與中，如何重新找回自我價值與社會角色。

根據伊甸多年服務經驗，精神疾病經驗者在自立生活與重返社會過程中，長期面臨就業困難、社會污名與人際疏離等挑戰。除了醫療支持，如何在生活中重新建立角色、被他人需要與信任，成為影響復元的重要關鍵。然而，這樣的歷程往往不易被社會理解與看見，甚至就連相關單位也難以掌握要領。

▲伊甸真福之家今（4）日於台北國際書展，以新書《在會所重啟人生》及讀劇〈雨過天晴〉展現成果。

為使這段細膩的復元歷程能被清楚「看見」，真福之家職員與精神疾病經驗者共同完成《在會所重啟人生：真福之家精神復元的同行歷程》，以第一人稱經驗出發，記錄經驗者如何透過參與會所的日常運作，從承接工作任務、與他人協作，到在被需要、被期待的過程中，逐步累積行動力與自信。書寫不僅是回顧過去，更讓經驗者重新理解自身生命，將個人歷程轉化為可被分享、被學習的復元經驗。

延續書中所呈現的參與歷程，會員於書展現場透過讀劇〈雨過天晴〉，呈現精神疾病經驗者從走進會所、嘗試參與，到在支持性的環境中逐步建立自信的關鍵時刻。演出不以疾病為焦點，而是聚焦在「被需要」如何成為推動復元的重要力量，並與社會大眾展開對話，翻轉既有的刻板印象。

▲真福之家今（4）日於台北國際書展舉辦《在會所重啟人生》新書發表暨讀劇座談會，臺北市政府社會局身障科科長曾春暉親臨現場支持。

導演林柏瑜分享，過去對精神疾病常停留在標籤與距離，但透過這些真實故事，看見復元其實發生在日常關係與實際參與之中。會員們透過戲劇展現自我，是非常需要勇氣的，而這背後反映的正是會所所賦予的安全感與力量。他認為，會所提供的不只是支持服務，更示範了社會如何具體地容納並支持每一個人，而復元的關鍵就在這些日常的關係與參與之中。

鄒聖盈表示，伊甸自2004年引進國際「會所模式」（Clubhouse Model），其核心正是將每個人視為合作的夥伴，重視每個人「被需要的需要」。此次參與國際書展，希望讓精神疾病經驗者的聲音進入公共場域，邀請社會大眾看見會所服務的價值，以及重新理解復元的意義—在被需要、被理解與被接納中，一步步走向重建生活的旅程。

即日起至2月8日，真福之家成果展暨新書發表將於TiBE台北國際書展（台北世界貿易中心展覽一館C728）展出。展期間每日皆有新書介紹與交流活動，並於 2月7日（六）上午11:00–12:00舉辦「我們與精神疾病的距離」聯合座談會，歡迎實務工作者與社會大眾共同參與。有購書需求之民眾，來電請洽02-2230-6670歐小姐。