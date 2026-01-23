精神病床要等到6月？北榮鳳林傳關床家屬急爆料！院長澄清：是為了轉型長照3.0

自閉症家屬反映排隊至6月，並質疑東部醫療資源配置，北榮玉里與鳳林分院院長胡宗明澄清無關床，並將擴大長照服務。 圖：北榮鳳林／提供

[Newtalk新聞] 東部醫療資源配置引發爭論。一位居住在南部的自閉症家屬在網路披露，打算為家人申請北榮玉里分院床位，卻聽聞鳳林分院要裁撤40張慢性病床，且因人員異動導致入住需排隊至6月。對此，北榮玉里與鳳林分院院長胡宗明今(23)日出面澄清，強調絕無關床，且將於下半年擴大轉型長照服務。

該名母親於社交平台提到，考量玉里分院醫療品質優良，向相熟的醫師打聽後，獲知鳳林分院慢性精神病床預計收掉40床，並悉數移往玉里。她更抱怨玉里分院因1名醫師離去，造成急性病房收治效率下滑，加上身分為榮民者具備優先權，導致一般民眾可能得枯等到6月才有空位。

對此，胡宗明院長表示，鳳林分院目前仍有40多名慢性精神病患留院，並無撤除病房的規劃。他解釋，現階段是為了提升醫療設施品質，自2025年起推動軟硬體改善，才將部分患者調度至玉里接受診療。胡宗明保證，兩分院合計床位數量充沛，足以滿足東部地區民眾的就醫需求。

有關排床門檻，胡宗明指出，玉里分院推行的「玉里模式」首重精神復健與社區接軌，能否入住須經由專業病情鑑定。由於該南部案例的患者病況可能難以透過復健好轉，才影響審核進度。此外，他坦承去年確實有醫師職缺，但今年起已陸續補進新血，醫護人力短缺的狀況將會逐步獲得改善。

此外，為銜接政府長照3.0計畫，玉里分院去年已開辦「陶園」住宿型長照機構，104床現已收納70多人，專收中度以上身障或具行動力的失智者。鳳林分院也已送件向衛福部申設180床長照中心，目前正在等待審核核發。該中心預定下半年營運，首波開放30床，並於明年追加至60床，提供慢性精神病患更完善的日常照護空間。

