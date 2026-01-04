精神科名醫有「家族性失智、失眠遺傳」 日做３件事助大腦關機

國健署二○一九年統計數據顯示，台灣睡眠障礙盛行率已逼近四分之一，精神科醫師提醒，睡眠問題若持續逾三個月且影響日常功能，應儘速就醫。睡眠障礙已被證實與多項健康風險相關，可能提高高血壓、心衰竭等疾病發生機率。

台灣睡眠醫學會統計指出，國內慢性失眠盛行率達百分之十點七，高齡者與女性為高風險族群。 （示意圖／Pexels）

台灣睡眠醫學會統計指出，國內慢性失眠盛行率達百分之十點七，高齡者與女性為高風險族群。精神科醫師楊聰財表示，失眠是衰弱症的預測因子，成年人睡眠時間不足會使跌倒風險提升百分之三十二，也可能增加失智機率，其中六十歲至七十四歲族群最為危險。

根據《健康2.0》報導，楊聰財透露自己有家族性失智及失眠遺傳，從五十多歲開始就發現腦袋常關不了機，睡到半夜也容易醒，市面上所有助眠藥物幾乎都嘗試過。他強調生理、心理、環境都會影響睡眠，建議務必同時處理，他每天會做三十分鐘超慢跑，睡前也會做腹部呼吸、正念冥想等訓練腦袋關機。

他分享曾收治一名四十歲女性個案為科技公司主管，白天領導團隊衝刺業績，晚上還得兼顧年邁公婆與兩名學齡子女，長期壓力讓她幾乎沒有喘息機會。該名患者原本只是偶爾難以入睡，後來逐漸惡化為整夜淺眠、頻繁做夢，嚴重影響日常生活品質。

這名患者一開始因睡眠問題到家醫科求診，服用傳統安眠藥物多年，剛開始服藥的效果明顯，但隨著時間拉長，不僅效果遞減，還出現健忘、注意力不集中等「腦霧」現象，對藥物也產生依賴感及戒斷症狀。她甚至有時候半夜醒來到廚房煮東西吃，隔天卻完全沒有記憶，嚇得她趕緊尋求專業精神科醫師協助。

楊聰財說明，目前臨床常見的助眠藥物分為兩類，包括俗稱的「BZD類」(苯二氮平類藥物)及「Z-Drug類」藥物。前者歷史悠久，能透過抑制大腦神經活性達到鎮靜效果;後者則作用於特定神經受體，能加速入睡、減少宿醉感，因此在全球廣泛使用。

他強調，這類藥物長期使用卻潛藏不容忽視的健康風險。不論是BZD還是Z-Drug類藥物，使用過久、劑量過高，容易出現成癮性及戒斷反應，甚至因抑制大腦功能，出現記憶力或注意力無法集中等腦霧現象。臨床上也發現患者使用後會有嗜睡、容易昏沉、頭痛，甚至增加跌倒、車禍等意外風險。

目前已有針對「食慾素系統」的新型助眠藥物，食慾素(Orexin)是大腦下視丘分泌的重要神經肽，負責調控覺醒與睡眠切換。 （示意圖／Pixabay）

楊聰財指出，這類藥物在藥效過程會出現複雜性睡眠行為，如夢遊、無意識下床吃東西、打電話，甚至開車，相當危險。他提醒，如果沒服藥就睡不著，別避諱最好還是請醫師評估，嘗試用藥並搭配行為治療改善睡眠障礙問題。

隨著睡眠醫學新藥研發突破，目前已有針對「食慾素系統」的新型助眠藥物上市。楊聰財說明，食慾素(Orexin)是大腦下視丘分泌的重要神經肽，負責調控覺醒與睡眠切換，當食慾素活性過高時，人體會難以入睡、夜醒，睡眠品質因此下降。

食慾素受體拮抗劑能與食慾素競爭，會阻斷覺醒神經元活化，達到睡眠作用。楊聰財表示，相較傳統安眠藥，新型藥物不直接抑制大腦神經活性，因此不會影響隔天的姿勢穩定性或記憶力。根據為期一年的研究數據顯示，停藥後也較不會造成反彈性失眠及戒斷症狀。他也提醒有服用助眠藥物習慣的人，別光依賴藥物，一定要尋求醫療協助，從各面向調整，慢慢戒除助眠藥，才能達到睡好覺又不用吃藥的境界。

