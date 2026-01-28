精神科名醫李光輝官司纏身 月初已身故判公訴不受理

精神科名醫李光輝本月初已過世，生前多起官司纏身，預期都將獲判公訴不受理。(資料照，記者羅沛德攝)

〔記者張文川／台北報導〕精神科名醫李光輝因與前台灣高等法院庭長、律師王炳梁的親戚有多起訴訟官司糾紛，將矛頭指向王炳梁，數度在法庭當庭詆毀王炳梁捲入翁茂鍾案、利用前法官的權勢影響審判，梁憤而提告，台北地檢署去年依3件誹謗罪起訴李光輝；台北地院法官日前開庭，查明李光輝已於今年1月5日死亡，判決公訴不受理。

而李光輝生前涉及多起案件，預期法院也將會判公訴不受理。他被控以「印股票換鈔票」方式吸金，販賣他的生技公司未上市股票，違法吸金逾1億元，一審台北地院依違反證券交易法等罪，將他判刑10年，二審高等法院審理中，預料也將判不受理。

廣告

李光輝另有一件詐欺案於去年12月被判刑1年6月定讞，也將隨著他的死亡而無須入監。他向一名患大腸癌末期的女病患謊稱，可提供「自然殺手細胞」NK療法治療癌症，向她收費150萬元，實際上他只是向大學租借實驗室為她注射生理食鹽水，女病患12天後不治身亡，桃園地院依詐欺取財罪判李光輝2年徒刑，高等法院去年12月改判李1年6月刑，沒收追徵犯罪所得150萬元定讞；如今李去世，入監將不予執行，但可單獨執行沒收。

至於本件誹謗王炳梁案，北檢起訴指出，李光輝因與王炳梁的姪子王伯綸有多起訴訟，心生不滿，2023年11月9日、10日、2024年8月15日，3度在高院、桃園地院、智財法院開庭時，當庭誹謗王炳梁於翁茂鍾案的相關判決「造成20幾個法官提前退休」、「利用其他檢察官、法官的把柄，讓我的案子不起訴」，並質疑他的案子被提前換法官也是王的手筆。王提告，北檢依3件誹謗罪嫌起訴李光輝。

北院法官日前開庭，查出證實李光輝已於今年1月5日死亡除戶，有戶役政資訊網站查詢全戶戶籍資料為證，依刑事訴訟法的規定，本案不經言詞辯論，直接判決公訴不受理。可上訴。

